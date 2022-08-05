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İnsansı robot Tesla Optimus'ta yeni gelişme! Görüntü paylaşıldı

05.08.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın üst yöneticisi (CEO) olduğu Tesla, Optimus insansı robot prototipinin, 30 Eylül'de yapılması planlanan tanıtımı öncesinde yeni bir görüntü paylaştı. Görüntü, gerçek Tesla Optimus prototipinin robotik ellerini içeriyor gibi görünüyor.

İnsansı robot Tesla Optimus'ta yeni gelişme! Görüntü paylaşıldı

Tesla CEO'su Elon Musk, birçok harika güncelleme ile şirketin en dikkat çeken etkinliklerinden biri olacak Tesla AI Day #2 etkinliğini duyurdu. Geçen yıl düzenlenen Tesla AI Day, şirketin kendi kendine sürüş programına odaklanan bir etkinlikti. Otomobil üreticisi etkinlikte ayrıca Dojo süper bilgisayarını tanıttı ve şimdilerde Tesla Optimus olarak bilinen insansı robotu "Tesla Bot" için hayata geçirmeyi hedeflediği planlarını dile getirdi. Tesla AI Day #2'nin ilkinden bir yıl sonraki gün düzenlenmesi gerekiyordu. Ancak Elon Musk, haziran ayında Optimus'un çalışan bir prototipini gösterebilmek adına etkinliği 30 Eylül'e ertelediklerini açıkladı.

İŞTE TESLA OPTIMUS'UN GÖRÜNTÜSÜ

Musk, Tesla'nın yıllık hissedar toplantısında yaklaşmakta olan AI Day #2 etkinliği için Tesla Optimus'un yeni bir görüntüsünü yayınladı. Görüntü, gerçek Tesla Optimus prototipinin robotik ellerini içeriyor gibi görünüyor ve robot eller kalp işareti yapıyor.

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İDDİALI ÜRETİM HEDEFİ

CEO, şirketin 2023'te robot üretimine başlamayı hedeflediğini söyledi ve bu birçok kişiyi şaşırttı. Çünkü bu, böyle bir proje için son derece iddialı bir hedef. Ancak Musk birkaç kez bunun bir öncelik haline geldiğini belirtti.

Tesla

Tesla, robotun zaman içinde gelişmesini ve onun hem ticari hem de tüketici için yararlı kılınacağı daha geniş bir görev yelpazesi olmasını planlıyor.

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Elon Musk
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