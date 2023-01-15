HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sosyal medyada yayıldı! Vatandaşların cebinden telefon çalan kadın yakayı ele verdi

Sosyal medyada yayıldı! Vatandaşların cebinden telefon çalan kadın yakayı ele verdi

15.01.2023 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde vatandaşların cebinden telefonlarını çalan E.D. isimli şüpheli kadın hırsız, polis tarafından İstiklal Mahallesi'ndeki adresinde yakalandı. Şüpheli kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sosyal medyada yayıldı! Vatandaşların cebinden telefon çalan kadın yakayı ele verdi

Olay, Beyoğlu ilçesi Bereketzade Mahallesi'nde yaşandı. E.D. isimli kadın vatandaşların cebinden telefonlarını çaldığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı. Cep telefonu görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri kadını yakalamak için çalışma başlattı.

AW804487_02

TUTUKLANDI

Yapılan çalışmalar sonucunda E.D. isimli şüpheli kadın İstiklal Mahallesi'ndeki adresinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kadın “Nitelikli hırsızlık” suçundan sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Durağa çarpan otomobil ortadan ikiye bölündüDurağa çarpan otomobil ortadan ikiye bölündü
Kara kış fena geliyor! Ay sonuna dikkat çekildi!Kara kış fena geliyor! Ay sonuna dikkat çekildi!
AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan İsveç'e tepkiAK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan İsveç'e tepki
Anahtar Kelimeler:
Hırsız kadın

En Çok Okunan Haberler

İrfan Can Kahveci'yi isteyen takım Fenerbahçe yönetimini bile şoke etti!

İrfan Can Kahveci'yi isteyen takım Fenerbahçe yönetimini bile şoke etti!

Haritayı paylaşıp üzen haberi verdiler... Türkiye'nin üzeri bomboş

Haritayı paylaşıp üzen haberi verdiler... Türkiye'nin üzeri bomboş

Minicik eteği ve göğüs dekoltesiyle eğilince...

Minicik eteği ve göğüs dekoltesiyle eğilince...

Bahçeli'den 'altılı masa'ya ses getirecek 'Erdoğan' çağrısı!

Bahçeli'den 'altılı masa'ya ses getirecek 'Erdoğan' çağrısı!

Dikkat çeken hareket! 'Cumhurbaşkanı' sloganları atılınca...

Dikkat çeken hareket! 'Cumhurbaşkanı' sloganları atılınca...

Soylu'dan Babacan'a çok sert Baykar tepkisi! 'Çaresiz zübükler'

Soylu'dan Babacan'a çok sert Baykar tepkisi! 'Çaresiz zübükler'

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.