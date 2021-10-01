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Sosyal medyadan 260 kadına cinsel içerikli mesaj gönderen kişiden şaşırtan savunma: Pandemide sıkılmıştım

01.10.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 260 kadına cinsel içerikli mesaj gönderen evli ve 4 çocuk babası N.T. (54) yakalanınca, "Pandemi döneminde yalnızdım. Sıkıldığım için böyle bir şey yaptım" diyerek kendisini savundu. N.T., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sosyal medyadan 260 kadına cinsel içerikli mesaj gönderen kişiden şaşırtan savunma: Pandemide sıkılmıştım

İstanbul'da yaşayan, bir sivil toplum kuruluşunun yönetiminde görevli, isminin açıklanmasını istemeyen kadın, sosyal medya hesabına N.T.'den gelen pornografik video ile 'Seninle böyle şeyler yapmak isterim' mesajını görünce İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

ÇİFT HAT VE TELEFON KULLANMIŞ

Kimliği tespit edilen evli ve 4 çocuk babası N.T., ifade için savcılığa çağrıldı. Polis nezaretinde savcılığa götürülen ve cep telefonlarına el konulan N.T.'nin, öncesinde 259 kadına daha pornografik video ve fotoğraflarla cinsel içerikli mesajlar gönderdiği belirlendi. N.T.'nin sosyal medya hesapları incelemeye alınırken, iki telefon hattı kullandığı ve farklı isimlerde sosyal medya hesapları açtığı ortaya çıktı. N.T.'nin cinsel içerikli mesajları ikinci bir cep telefonundan attığı tespit edildi.

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SUÇUNU İTİRAF EDİP KENDİNİ SAVUNDU

Savcılıkta ifadesi alınan N.T., suçunu itiraf etti. İfadesinde hiçbir kadını tanımadığını, sadece sosyal medya üzerinden tek taraflı mesajlar gönderdiğini söyleyen N.T., pişman olduğunu söyledi. Pandemi döneminde yalnız kaldığı için sıkıldığını belirten N.T., "Sosyal medyada gelişigüzel bulduğum kadınlara bu mesajları gönderiyordum. Pornografik görüntüleri ve cinsel duyguları tatmin edici yazışmaları gönderdiğim kadınların hiçbirini tanımıyorum, hiçbiriyle de buluşmadım. 260 kadına bu mesajları gönderdim. Pandemi döneminde kendimi kötü hissettiğim için bu eylemde bulundum. Pişmanım" dedi. N.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'LÜTFEN KADINLAR SESSİZ KALMASIN'

Avukat Metehan Uluman, 260 kadına sosyal medyadan yapılan cinsel tacizin, bir kadının cesaretiyle ortaya çıktığını söyledi. Kadınların benzer durumlarda korkmadan en yakın polis merkezine giderek şikayetçi olması gerektiğini ifade eden Avukat Uluman, "Sürecin takipçisiyiz. Kadınlar böyle bir iş başlarına geldiğinde sessiz kalmasın. Yetkili mercilere başvurmaları gerekiyor. Bu türden suçlar, mutlaka gün yüzüne çıkmalı. Bu olayda da şahıs adli yargılama sonucunda gerekli cezayı almalıdır. Kadınlar korkmasın, bu gibi durumlarda lütfen sessiz kalmasın" diye konuştu.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İstanbul taciz
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