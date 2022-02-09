Sosyal medyadan alevilere küfürler yağdırdı! AK Partili Ömer Çelik'ten sert tepki

Alevilere yapılan hakaret gündem yarattı. Yakup T. isimli sosyal medya kullanıcısı alevilere karşı ağza alınmayacak küfürler etti. yaklaşık 1,5 dakika süren küfür dolu videosu kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Söz konusu küfürleri duyan sosyal medya kullanıcıları Yakup T.'ye tepki gösterdi.

GÖZALTINA ALINDI

Yakup T.’nin videolarının yayılması üzerine Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Yakup T., emniyet ekiplerinde gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama yapılarak şu ifadelere yer verildi:

"Twitter isimli sosyal medya aracı üzerinden yaptığı sözlü paylaşımla Alevi vatandaşlarımıza yönelik aşağılayıcı ve hakaret mahiyetinde sözler sarf eden Şüpheli Y.T. hakkında “Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Etmek” suçundan Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Şüpheli Y.T. bugün emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gerek duyulması halinde ayrıca bilgilendirme yapılacaktır."

AK PARTİ'DEN İLK TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır. Alevi kardeşlerimize çirkin söz söyleyenler, insanlıktan nasibini almamıştır. Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz, hepimize söylenmiştir. Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.





