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Sosyal medyadan çıkan kavga kanlı bitti! 16 yaşındaki çocuk 2 kişiyi silahla vurarak ağır yaraladı

06.04.2023 02:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da akraba iki ailenin çocuklarının sosyal medya üzerinden birbirlerine küfretmesi gerekçesiyle çıkan kavga kanlı bitti. 16 yaşındaki İ.A. yanında getirdiği tabanca ile rastgele ateş açtı. Kurşunların hedefi olan İ.B. (12) başından, Emre S. (21) ise boğazından vuruldu. Ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, olaydan sonra kaçan İ.A. ise suç aleti tabancayla yakalandı.

Sosyal medyadan çıkan kavga kanlı bitti! 16 yaşındaki çocuk 2 kişiyi silahla vurarak ağır yaraladı

Adana'daki olay saat 00.30 merkez Yüreğir ilçesine bağlı Levent Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, akraba iki ailenin çocukları, sosyal medya üzerinden birbirlerine küfrettiği gerekçesiyle tartışmaya başladı.

RASTGELE ATEŞ AÇTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.A., yanında getirdiği tabanca ile rastgele ateş açıp kaçtı. İ.A.’nın ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar Emre S.'nin boğazına, İ.B.’nin ise başına isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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YARALILARIN DURUMU AĞIR

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan iki yaralının da durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kaçan şüpheli İ.A. ise kısa sürede, olayı gerçekleştirdiği tabanca ile yakalanarak polis merkezine götürüldü.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana silahlı kavga

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