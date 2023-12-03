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Sosyal medyadan dehşeti anlattı! DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan "Derhal ateşkes" çıkışı

03.12.2023 12:22 | Son Güncelleme:
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İsrail ile Hamas 4 günlük 'insani ara'nın ardından çatışmalara kaldığı yerden devam ediyor. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus İsrail'in Gazze'de katliamına çok sert tepki gösterdi. Endişelerini ifade edecek kelime bulamayan Ghebreyesus, "Derhal ateşkes" dedi.

Sosyal medyadan dehşeti anlattı! DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus'tan "Derhal ateşkes" çıkışı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki duruma ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"Tanık olduğumuz durumla ilgili endişemizi ifade edecek kelime bulamıyorum, derhal ateşkes." ifadesini kullanan Ghebreyesus, Gazze'de devam eden çatışma ve ağır bombardımana ilişkin haberlerin dehşet verici olduğunun altını çizdi.

Ghebreyesus, şunları kaydetti:

"Dün ekibimiz Gazze'nin güneyindeki Nasser Hastanesi'ni ziyaret etti. Hastanede kapasitesinin 3 katı üstünde, 1000 hastaya bakılıyor. Tesisin her köşesini dolduran sayısız insan barınak arıyor. Hastalar, yerde acı içinde, çığlıklar atarak tedavi görüyor. Bu koşullar, sağlık hizmetlerinin sağlanması açısından hayal edilemeyecek kadar yetersiz."

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İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze'deki çatışmalarda 72, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 207’ye yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 254 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu ,1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

(AA)

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