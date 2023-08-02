Sosyal medyadan paylaştı! Yeni atamaları Bakan Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Emniyet Genel Müdürlüğümüze bağlı Başkanlık ve Daire Başkanlıklarımızda gerçekleşen yeni atamalar ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Açıklamasının devamında Bakan Yerlikaya şunları ifade etti:

"Yeni görevlerine atanan mesai arkadaşlarıma başarılar dilerim.Ülkemizin huzur ve güvenliği önceliğimizdir. Emniyet teşkilatımızın her kademesindeki arkadaşlarımızla canla başla çalışmaya devam edeceğiz."

Emniyet Genel Müdürlüğümüze bağlı Başkanlık ve Daire Başkanlıklarımızda gerçekleşen yeni atamalar ülkemize hayırlı olsun.



Yeni görevlerine atanan mesai arkadaşlarıma başarılar dilerim.



Ülkemizin huzur ve güvenliği önceliğimizdir. Emniyet teşkilatımızın her kademesindeki… pic.twitter.com/4SowZHC1TZ — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 2, 2023



