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Sosyal medyadan paylaştı! Yeni atamaları Bakan Yerlikaya duyurdu

02.08.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Başkanlık ve Daire Başkanlıklarına yeni atamalar yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tek tek o isimleri ve yeni görevlerini açıklayarak yeni atamaların hayırlı olmasını diledi.

Sosyal medyadan paylaştı! Yeni atamaları Bakan Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Emniyet Genel Müdürlüğümüze bağlı Başkanlık ve Daire Başkanlıklarımızda gerçekleşen yeni atamalar ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Açıklamasının devamında Bakan Yerlikaya şunları ifade etti:

"Yeni görevlerine atanan mesai arkadaşlarıma başarılar dilerim.Ülkemizin huzur ve güvenliği önceliğimizdir. Emniyet teşkilatımızın her kademesindeki arkadaşlarımızla canla başla çalışmaya devam edeceğiz."


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