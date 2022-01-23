Sosyal medyadan paylaştığı görüntüler pahalıya mal oldu

Eren D. Bahçeşehir'de aracıyla drift yaptığı anları sosyal medya üzerinden paylaştı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım üzerine harekete geçti. Paylaşılan videoda drift yaptığı belirlenen sürücü Eren D. yakalanarak Bahçeşehir Polis merkezine getirildi.

EHLİYETİNE SÜRESİZ EL KONULDU

Eren D.'nin bunu 5 yıl içinde ikinci kez yapmasından dolayı sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi. Öte yandan sürücü Eren D.'ye 6 bin 700 lira idari para cezası yazıldı.

Kaynak: DHA

