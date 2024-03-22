Sosyal medyadan yaptığı paylaşım kafa karıştırdı! Yarım saat sonra otobüsün altında can verdi

Kaza, akşam saatlerinde Kızılay Meydanı'nda yaşandı. Kentin yerel sanatçılarından Metin Çelik'e, yolun karşısına geçmek istediği sırada, akıcı trafikte belediye otobüsü çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çelik'in cenazesi, kaza yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'BENİ EVLATLARIMDAN BAŞKASI AFFETMESİN'

Öte yandan Metin Çelik'in, ölmeden yaklaşık yarım saat önce ayrı ayrı sosyal medya hesabından bazı paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

Çelik'in yaptığı paylaşımlarda; 'Sessizliği güçsüz sananlar', 'oysaki ben biriktirip konuşma taraftarıyım', 'bugün oğlumun aldığı elbiseleri giyindim, can oğlum, aşk oğlum, bal oğlum, ölürüm sana', 'kimseye dargın değilim', '1 kişi hariç', 'beni evlatlarımdan başkası affetmesin, ihtiyacım yok çünkü' ifadeleri yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

