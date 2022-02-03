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Sosyal medyadan yardım çığlığı: Bana yardım edin, ölmek istemiyorum

03.02.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya’da yaşayan Ç.B. isimli kadın, bir süre önce boşandığı eşi tarafından bıçakla alıkonulduğunu iddia etti. Mağdur olduğunu belirten kadın, yaşanan durum üzerine şikayetçi olduğu eski eşinin ev hapsi verilerek serbest kaldığını ve öldürülmekten korktuğunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medyadan yardım çığlığı: Bana yardım edin, ölmek istemiyorum

Sakarya’da yaşayan ve bir süre önce boşandığı eşi tarafından bıçakla alıkonulduğunu iddia eden kadın gözyaşlarına hakim olamadı. Talihsiz kadın, “Ölmek istemiyorum” diyerek, sosyal medyadan paylaşım yaparak yardım istedi. Ç.B.’nin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, “Eski eşim geliyor, beni bıçakla evimden kaçırmaya çalışıyor, ailemi bıçaklamaya çalışıyor. İkinci duruşmada serbest bırakılıyor, kim bana sahip çıkacak?

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''BENİ TELEVİZYONLARA KONU ETME''

Hakime hanım diyor ki; 'Beni televizyonlara konu etme, ben sana güveniyorum, seni salıyorum, ev hapsine alıyorum'. Bu adam evde durmayacak zaten biliyorsunuz. Ben ölmek istemiyorum, artık istemiyorum, yeni ölen kadın istemiyorum yeter. Biri bana yardım etsin” ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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Sakarya
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