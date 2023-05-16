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Sosyal medyanın çağrısına kayıtsız kalmadı! Kemal Kılıçdaroğlu, Babala TV'ye katılacak

16.05.2023 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'ın geride bırakılmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ikinci turdaki rakibi Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını hızlandırdı. Kılıçdaroğlu'nun, sosyal medyadaki talebin ardından Babala TV'de yayınlanan ve siyasilerin ağırlandığı, Oğuzhan Uğur'un moderatörlüğünü yaptığı Mevzular Açık Mikrofon'a katılacağı belirtildi.

Sosyal medyanın çağrısına kayıtsız kalmadı! Kemal Kılıçdaroğlu, Babala TV'ye katılacak

Babala TV'deki yayınladığı Mevzular Açık Mikrofon programında seçimlerden önce siyasileri ağırlayan Oğuzhan Uğur, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yapmıştı. Kılıçdaroğlu'nu 2. tur öncesi programa davet eden Uğur, "Kemal bey, gençler sizi Mevzular Açık Mikrofona bekliyor. Uzun zamandır bekliyorlar, fakat seçimin ikinci tura kalmasıyla bu beklenti telefonlarımızı kilitleyecek boyuta ulaştı. Seçim gecesi yaşandığı söylenen veri krizini, anketleri sormak, ikinci tur için yapılacak net söylemleri duymak istiyorlar. Bu sebeple sizi tekrar davet ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Uğur'un bu çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan olumlu yanıt geldi. Kılıçdaroğlu'nun sürpriz kararını MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulak, Habertürk TV'de canlı yayında duyurdu. Kulak, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir kaç gün sonra programa katılacağını söyleyebilirim. Babala TV'ye katılıp gençlerle bir program yapacak. Karar verdiği bilgisini aldım. Teyitli bir bilgi bu" ifadelerini kullandı.

oğuzhan uğur kılıçdaroğlu

"KILIÇDAROĞLU MEVZULAR AÇIK MİKROFON'A GELİYOR"

Oğuzhan Uğur ise programdaki o kısmın videosunu paylaşarak "Evet Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Mevzular Açık Mikrofon'a geliyor! Ve evet ben de televizyondan öğrendim =) Teşekkürler Habertürk" ifadelerini kullandı. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ise Uğur'un paylaşımına "Rica ederim kardeşim :)" yanıtını verdi.

"SAYIN KILIÇDAROĞLU BİZZAT ARAYIP..."

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Oğuzhan Uğur, "Sayın Kılıçdaroğlu da arayıp bizzat geleceğini teyit etti. Bilginize." ifadelerini kullandı.

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Oğuzhan Uğur'dan Kılıçdaroğlu'na davet! "Seçim gecesi yaşandığı söylenen veri krizini..." Oğuzhan Uğur'dan Kılıçdaroğlu'na davet! "Seçim gecesi yaşandığı söylenen veri krizini..."

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Kemal Kılıçdaroğlu Oğuzhan Uğur

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