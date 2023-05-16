Sosyal medyanın çağrısına kayıtsız kalmadı! Kemal Kılıçdaroğlu, Babala TV'ye katılacak

Babala TV'deki yayınladığı Mevzular Açık Mikrofon programında seçimlerden önce siyasileri ağırlayan Oğuzhan Uğur, Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yapmıştı. Kılıçdaroğlu'nu 2. tur öncesi programa davet eden Uğur, "Kemal bey, gençler sizi Mevzular Açık Mikrofona bekliyor. Uzun zamandır bekliyorlar, fakat seçimin ikinci tura kalmasıyla bu beklenti telefonlarımızı kilitleyecek boyuta ulaştı. Seçim gecesi yaşandığı söylenen veri krizini, anketleri sormak, ikinci tur için yapılacak net söylemleri duymak istiyorlar. Bu sebeple sizi tekrar davet ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Uğur'un bu çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan olumlu yanıt geldi. Kılıçdaroğlu'nun sürpriz kararını MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulak, Habertürk TV'de canlı yayında duyurdu. Kulak, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir kaç gün sonra programa katılacağını söyleyebilirim. Babala TV'ye katılıp gençlerle bir program yapacak. Karar verdiği bilgisini aldım. Teyitli bir bilgi bu" ifadelerini kullandı.

"KILIÇDAROĞLU MEVZULAR AÇIK MİKROFON'A GELİYOR"

Oğuzhan Uğur ise programdaki o kısmın videosunu paylaşarak "Evet Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Mevzular Açık Mikrofon'a geliyor! Ve evet ben de televizyondan öğrendim =) Teşekkürler Habertürk" ifadelerini kullandı. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ise Uğur'un paylaşımına "Rica ederim kardeşim :)" yanıtını verdi.

Evet Sn. Kemal Kılıçdaroğlu Mevzular Açık Mikrofona geliyor! ve evet ben de televizyondan öğrendim =) Teşekkürler @ersoyakif1 pic.twitter.com/hp2jX6wuMb — Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) May 16, 2023

"SAYIN KILIÇDAROĞLU BİZZAT ARAYIP..."

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Oğuzhan Uğur, "Sayın Kılıçdaroğlu da arayıp bizzat geleceğini teyit etti. Bilginize." ifadelerini kullandı.