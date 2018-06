Sosyal medyanın estetik ve güzelliğe yansıması

Sosyal medyanın hayatın her alanına dokunma yönü kendini estetik cerrahide de gösteriyor. Sosyal medyanın başlıca etkileri pazarlama ve reklam alanında görülürken ikincil etkileri de gündelik hayatta ön plana çıkıyor. Selfie çekme, hikaye atma gibi trendler ile beraber artık insanlar her geçen gün daha güzel ve kusursuz görünmenin yollarını arıyor. Her an her yapılanın bilgisinin paylaşıldığı sosyal medyada daha fazla ön plana çıkabilmek için insanlar dış görünüşlerine daha fazla özen gösteriyor. Sosyal medyanın yaygınlaşması ile beraber özellikle kadınlar, başta yüz bölgesi olmak üzere vücudun hemen hemen her bölgesi için daha fazla estetik operasyona başvuruyor.

Ünlülerin Yerini Sosyal Medya Aldı

Sosyal medya ve internetin henüz bu kadar yaygın olmadığı dönemlerde insanlar estetik tercihlerini ünlülere göre yapıyordu. Ancak sosyal medyanın bu kadar yayılması estetik trendlerini belirleme rolünü ünlülerden alarak internete verdi. Artık insanlar internetten gördükleri trendleri takip ediyor. İnternette yer alan internet ünlüleri, o yılın en çok yapılan estetik operasyonları insanların estetik kararında başrolü oynuyor. Sağlık sektöründe görülen sosyal medya iletişimi kaynaklı büyüme kendini en fazla estetik cerrahi alanında hissettiriyor. Bunun başında ise estetik operasyonların tercihinin zorunlu değil isteğe bağlı olması yatıyor. Bu durum yapılan estetik operasyonların sayısının her geçen yıl daha da artmasına neden oluyor.