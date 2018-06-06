KADIN

Sosyal medyanın estetik ve güzelliğe yansıması

Op. Dr. Burak Türkyılmaz Op. Dr. Burak Türkyılmaz
GENEL HABERLERİ  | 05.06.2018 16:18 | Son Güncelleme

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, estetikte rol model olan ünlülerin, bayrağını sosyal medyaya devretme sürecinden bahsetti. 

Sosyal medyanın estetik ve güzelliğe yansıması

Sosyal medyanın hayatın her alanına dokunma yönü kendini estetik cerrahide de gösteriyor. Sosyal medyanın başlıca etkileri pazarlama ve reklam alanında görülürken ikincil etkileri de gündelik hayatta ön plana çıkıyor. Selfie çekme, hikaye atma gibi trendler ile beraber artık insanlar her geçen gün daha güzel ve kusursuz görünmenin yollarını arıyor. Her an her yapılanın bilgisinin paylaşıldığı sosyal medyada daha fazla ön plana çıkabilmek için insanlar dış görünüşlerine daha fazla özen gösteriyor. Sosyal medyanın yaygınlaşması ile beraber özellikle kadınlar, başta yüz bölgesi olmak üzere vücudun hemen hemen her bölgesi için daha fazla estetik operasyona başvuruyor.

Ünlülerin Yerini Sosyal Medya Aldı

Sosyal medya ve internetin henüz bu kadar yaygın olmadığı dönemlerde insanlar estetik tercihlerini ünlülere göre yapıyordu. Ancak sosyal medyanın bu kadar yayılması estetik trendlerini belirleme rolünü ünlülerden alarak internete verdi. Artık insanlar internetten gördükleri trendleri takip ediyor. İnternette yer alan internet ünlüleri, o yılın en çok yapılan estetik operasyonları insanların estetik kararında başrolü oynuyor. Sağlık sektöründe görülen sosyal medya iletişimi kaynaklı büyüme kendini en fazla estetik cerrahi alanında hissettiriyor. Bunun başında ise estetik operasyonların tercihinin zorunlu değil isteğe bağlı olması yatıyor. Bu durum yapılan estetik operasyonların sayısının her geçen yıl daha da artmasına neden oluyor.

Doğal ve Genç Görünüm

Sosyal medya insanların estetik tercihlerini değiştirdiği gibi istediği sonuçları da değiştirdi.

Sosyal medyadan önce insanlar genellikle kendilerine yakın gördükleri ya da beğendikleri ünlülere daha fazla benzemek ve daha güzel görünmek için estetik operasyonlara başvururken sosyal medyanın ortaya çıkması ile beraber artık insanlar estetik operasyonların sonunda daha doğal ve genç görünmeyi tercih ediyor. Selfie akımı ile beraber yüz ve dekolte bölgesinde problemleri olan hastalar artık estetik operasyon kararını daha kolay verebiliyor. Bunun sonucunda her bir hasta kendine has, benzersiz görünüşünü korunmasını ancak ufak tefek kusurların ortadan kaldırılmasını istiyor. Gelişen teknoloji ile bu operasyonların daha kolay ve problemsiz yapılması da en büyük tercih sebepleri arasında yer alıyor.

Estetikte Altın Oran

Sosyal medya kişinin tercihlerini değiştirse de bilinen tek bir gerçek var; estetik operasyonlarda taklitten ziyade özgünlüğü yakalayabilmek. Bir ünlüde ya da sevilen birinde görülen organın taklit edilmesi yerine, kişiye en uygun olanın tercih edilmesi gerekiyor. Bu konuda altın oran kavramı devreye giriyor. Estetikte altın oranı bulmak güzelliği bulmaktır.

Her insanda altın oranı sağlamak farklı işlemler ve operasyonlarla mümkündür. Örneğin; taklit edilecek kişinin yüzüyle anlamlı bir bütün oluşturan burnu, sizin altın oranınıza uzak olabilir. Bu da yüz bütünlüğü ile örtüşmeyerek, uyumsuzluğa yol açabilir.

Bu nedenle estetik operasyonlara sosyal medyanın değil, kişinin ihtiyaç, istek ve beklentilerinin karar vermesi daha uygun olur. İhtiyaç, istek ve beklentilerde özgünlüğü yakalayabilmek önem arz ediyor.

Op. Dr. Burak Türkyılmaz
** Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif
Cerrahi Uzmanı
www.drburakturkyilmaz.com
https://www.instagram.com/drturkyilmaz
https://www.facebook.com/drturkyilmaz

**

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sosyal medya estetik estetik

En Çok Okunan Haberler

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Diriliş Ertuğrul'un Almıla Hatun'u yeni imajıyla şaşırttı

Diriliş Ertuğrul'un Almıla Hatun'u yeni imajıyla şaşırttı

Ağız kokusunu gidermenin 6 pratik yolu

Ağız kokusunu gidermenin 6 pratik yolu

Tırnak dönüşümü viral oldu, 350 bin kişi bu anı izledi

Tırnak dönüşümü viral oldu, 350 bin kişi bu anı izledi

İç uyluklardaki döküntüyü önlemenin 9 yolu

İç uyluklardaki döküntüyü önlemenin 9 yolu

Yüzdeki Sivilce İzleri, Lekeleri Nasıl Geçer?

Yüzdeki Sivilce İzleri, Lekeleri Nasıl Geçer?

İlginizi Çekebilir

Vajina estetiği ile daha özgüvenli başlangıçlar!

Vajina estetiği ile daha özgüvenli başlangıçlar!

Erkeklerdeki meme büyümesinin çözümü var!

Erkeklerdeki meme büyümesinin çözümü var!

Vajinadaki problemler cinsel ilişkiden soğutuyor!

Vajinadaki problemler cinsel ilişkiden soğutuyor!

Bu Gece 11'lere Kadar Oturmak Yok: Uygulayacağınız Bu 4 Yöntem Çocukların Uyku Saatini Geriye Alacak

Bu Gece 11'lere Kadar Oturmak Yok: Uygulayacağınız Bu 4 Yöntem Çocukların Uyku Saatini Geriye Alacak

Göbek Deliğiniz Hakkında Çok Şaşıracağınız 11 Gerçek!

Göbek Deliğiniz Hakkında Çok Şaşıracağınız 11 Gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
45 Yıllık Kariyerinde Dünyada Sahne Aldığı Festivallerle Selda Bağcan

45 Yıllık Kariyerinde Dünyada Sahne Aldığı Festivallerle Selda Bağcan

Kız kardeşinizi sevmeniz için 9 neden

Kız kardeşinizi sevmeniz için 9 neden

Hayata Yeniden Başlayanlara

Hayata Yeniden Başlayanlara

Morris Associates Sanat Oluşumunun Türkiye'ye giriş tanıtım resepsiyonu gerçekleştirildi

Morris Associates Sanat Oluşumunun Türkiye'ye giriş tanıtım resepsiyonu gerçekleştirildi

'Takipçi sayımız 500.000 olsun ağda yaptıracağım' diyen editörlerin hazin sonu

'Takipçi sayımız 500.000 olsun ağda yaptıracağım' diyen editörlerin hazin sonu

Atatürk'ün katıldığı son 19 Mayıs töreninden görüntüler!

Atatürk'ün katıldığı son 19 Mayıs töreninden görüntüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.