Sosyal medyanın estetik ve güzelliğe yansıması

Sosyal medyanın hayatın her alanına dokunma yönü kendini estetik cerrahide de gösteriyor. Sosyal medyanın başlıca etkileri pazarlama ve reklam alanında görülürken ikincil etkileri de gündelik hayatta ön plana çıkıyor. Selfie çekme, hikaye atma gibi trendler ile beraber artık insanlar her geçen gün daha güzel ve kusursuz görünmenin yollarını arıyor. Her an her yapılanın bilgisinin paylaşıldığı sosyal medyada daha fazla ön plana çıkabilmek için insanlar dış görünüşlerine daha fazla özen gösteriyor. Sosyal medyanın yaygınlaşması ile beraber özellikle kadınlar, başta yüz bölgesi olmak üzere vücudun hemen hemen her bölgesi için daha fazla estetik operasyona başvuruyor.
Ünlülerin Yerini Sosyal Medya Aldı
Sosyal medya ve internetin henüz bu kadar yaygın olmadığı dönemlerde insanlar estetik tercihlerini ünlülere göre yapıyordu. Ancak sosyal medyanın bu kadar yayılması estetik trendlerini belirleme rolünü ünlülerden alarak internete verdi. Artık insanlar internetten gördükleri trendleri takip ediyor. İnternette yer alan internet ünlüleri, o yılın en çok yapılan estetik operasyonları insanların estetik kararında başrolü oynuyor. Sağlık sektöründe görülen sosyal medya iletişimi kaynaklı büyüme kendini en fazla estetik cerrahi alanında hissettiriyor. Bunun başında ise estetik operasyonların tercihinin zorunlu değil isteğe bağlı olması yatıyor. Bu durum yapılan estetik operasyonların sayısının her geçen yıl daha da artmasına neden oluyor.
Doğal ve Genç Görünüm
Sosyal medya insanların estetik tercihlerini değiştirdiği gibi istediği sonuçları da değiştirdi.
Sosyal medyadan önce insanlar genellikle kendilerine yakın gördükleri ya da beğendikleri ünlülere daha fazla benzemek ve daha güzel görünmek için estetik operasyonlara başvururken sosyal medyanın ortaya çıkması ile beraber artık insanlar estetik operasyonların sonunda daha doğal ve genç görünmeyi tercih ediyor. Selfie akımı ile beraber yüz ve dekolte bölgesinde problemleri olan hastalar artık estetik operasyon kararını daha kolay verebiliyor. Bunun sonucunda her bir hasta kendine has, benzersiz görünüşünü korunmasını ancak ufak tefek kusurların ortadan kaldırılmasını istiyor. Gelişen teknoloji ile bu operasyonların daha kolay ve problemsiz yapılması da en büyük tercih sebepleri arasında yer alıyor.
Estetikte Altın Oran
Sosyal medya kişinin tercihlerini değiştirse de bilinen tek bir gerçek var; estetik operasyonlarda taklitten ziyade özgünlüğü yakalayabilmek. Bir ünlüde ya da sevilen birinde görülen organın taklit edilmesi yerine, kişiye en uygun olanın tercih edilmesi gerekiyor. Bu konuda altın oran kavramı devreye giriyor. Estetikte altın oranı bulmak güzelliği bulmaktır.
Her insanda altın oranı sağlamak farklı işlemler ve operasyonlarla mümkündür. Örneğin; taklit edilecek kişinin yüzüyle anlamlı bir bütün oluşturan burnu, sizin altın oranınıza uzak olabilir. Bu da yüz bütünlüğü ile örtüşmeyerek, uyumsuzluğa yol açabilir.
Bu nedenle estetik operasyonlara sosyal medyanın değil, kişinin ihtiyaç, istek ve beklentilerinin karar vermesi daha uygun olur. İhtiyaç, istek ve beklentilerde özgünlüğü yakalayabilmek önem arz ediyor.
Op. Dr. Burak Türkyılmaz
** Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif
Cerrahi Uzmanı
www.drburakturkyilmaz.com
https://www.instagram.com/drturkyilmaz
https://www.facebook.com/drturkyilmaz
**
Okuyucu Yorumları 0 yorum