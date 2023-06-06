Sosyal medyanın “görünür tanga” trendini korkusuzca uyguladı! Gören bir daha baktı

Model Gracie Bon geçtiğimiz haftalarda kendisine bakılmasından hoşlanmadığını dile getirdiği itirafı sayesinde manşetlerdeki yerini almıştı. 25 yaşındaki Panamalı fenomen isim itirafına tam ters bir şekilde hareket ederek hayranlarının beğenisini topladı. Fenomen isim sosyal medyanın son trendlerini uyguladığı kombiniyle hem Paris sokaklarını hem de sosyal medyayı fethetti.

SOSYAL MEDYADAN GÜNDEM YARATTI

Panamalı modelin Fransa’nın ikonik sembollerinden biri olan Eyfel Kulesi’nin önünde çekildiği pozu kısa süree sosyal medyayı salladı. Süper mini beyaz eteğinin üst kısmından siyah tanga iç çamaşırının dikiş kısımlarını çıkartan fenomen ismin gönderisi kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Bon’un güzelliğini öven yorumlarda birleşirken bazı kullanıcılar ise fotoğrafın arka planında şaşkınlıkla modeli izleyen yüzlere dikkat çekti. Bir sosyal medya fenomeni “Arkandaki insanların bakışları inanılmaz” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Geçen herkes seni izliyor” yorumunu ekledi.