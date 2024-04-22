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Navigasyon faciası! Uçurumdan yuvarlanıp yanarak can verdiler: 4 ölü, 17 yaralı

22.04.2024 08:59
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Adana'nın Karaisalı ilçesinde tarım işçisi taşıyan bir minibüs, seyir halindeyken kontrolden çıkıp uçurumdan düştü. Kaza sonrası alev alan minibüsteki 4 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Tarım işçilerinin Mardin’in Kızıltepe ilçesinden Manisa’ya gitmek için yola çıktığı, ancak navigasyonun sürücüyü Adana’ya getirdiği, yanlış yola girince de kaza yaptıkları ortaya çıktı. İşte detaylar...

Navigasyon faciası! Uçurumdan yuvarlanıp yanarak can verdiler: 4 ölü, 17 yaralı

Korkunç kaza, sabaha karşı ilçeye bağlı Gildirli Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçisi taşıyan seyir halindeki minibüs henüz nedeni belli olmayan şekilde sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Araç, alev alarak yanmaya başladı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Yaralılardan biri de hastanede hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 4, yaralı sayısı 17 oldu. 17 yaralıdan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada yara almayan sürücü ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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KAZANIN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Tarım işçilerinin Mardin’in Kızıltepe ilçesinden Manisa’ya gitmek için yola çıktıkları, sürücünün yolu bilmediği için navigasyon yardımıyla ilerlediği, navigasyonun da sürücüyü Karaisalı’ya yönlendirdiği öğrenildi.

Sürücünün minibüsün yakıtının bitmesi sonucu bir akaryakıta girdiğinde yanlış yola girdiğini öğrendiği ve yakıt aldıktan sonra tekrar doğru yola girmek isterken, minibüsün arkasında römork takılı olduğu için virajı dönerken kaza yapıp uçuruma uçtuğu belirlendi.

Jandarmanın kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

DHA-İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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