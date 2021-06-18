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Sosyal medyanın yeni makyaj trendi! Maske takarken gözükmediği için artık burun makyajı yapılıyor

18.06.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Değişen moda akımlarıyla beraber her geçen gün yeni bir trend ortaya çıkıyor. Sosyal medyanın hayatın her alanında kendisine yer bulunmasıyla birlikte aslında makyaj bir sanata dönüştü. Özellikle TikTok güzellik hileleri ve YouTube’da bulunan makyaj kanalları sanat algısının yerleşmesinde etkili oldu. Son dönemde etkili olan makyaj trendi ise burun için yapılan ilginç uygulamalar olarak göze çarptı.

Sosyal medyanın yeni makyaj trendi! Maske takarken gözükmediği için artık burun makyajı yapılıyor

Son 10 yılda makyaj uygulamaları yeni bir boyut kazandı. Eklenen yeni uygulamalarla makyaj yapma süresi uzadı. ‘Makyaj yokmuş gibi makyaj’ olarak isimlendirilen doğal görüntü bile kadınların uzun uğraşları sonucu ortaya çıkmaya başladı. Özellikle burun bölgesine yapılan uygulamalar günümüzde popüler hale geldi. Burun makyajı herkesin bildiği gibi kenarları koyu bir ürünle kontürleyerek daraltma, ucunu ve burun sırtını aydınlatmaktan ibaretti.

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Koronavirüs pandemisinin etkisiyle makyaj trendleri de değişti. Burun ucunun ve ağız kısmının maskenin altında kalması aslında dudak makyajını tamamen unutturdu. Artık gözler ve burnun üst kısmı ön plana çıkmaya başladı. Sosyal medya da bu yeni akımdan nasibini aldı. Gözlerde yapılan abartılı makyajlar artık burnun üst kısmına taşınmaya başlandı.

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