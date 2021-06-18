Sosyal medyanın yeni makyaj trendi! Maske takarken gözükmediği için artık burun makyajı yapılıyor

Son 10 yılda makyaj uygulamaları yeni bir boyut kazandı. Eklenen yeni uygulamalarla makyaj yapma süresi uzadı. ‘Makyaj yokmuş gibi makyaj’ olarak isimlendirilen doğal görüntü bile kadınların uzun uğraşları sonucu ortaya çıkmaya başladı. Özellikle burun bölgesine yapılan uygulamalar günümüzde popüler hale geldi. Burun makyajı herkesin bildiği gibi kenarları koyu bir ürünle kontürleyerek daraltma, ucunu ve burun sırtını aydınlatmaktan ibaretti.

Koronavirüs pandemisinin etkisiyle makyaj trendleri de değişti. Burun ucunun ve ağız kısmının maskenin altında kalması aslında dudak makyajını tamamen unutturdu. Artık gözler ve burnun üst kısmı ön plana çıkmaya başladı. Sosyal medya da bu yeni akımdan nasibini aldı. Gözlerde yapılan abartılı makyajlar artık burnun üst kısmına taşınmaya başlandı.



