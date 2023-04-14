Sosyal medyaya damga vuran reklamı paylaştılar! 'Yine AK Parti mi be abi?'

Seçime bir ay kala siyasi partilerde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak AK Parti, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile dikkat çekti. Videoda müşteri alışveriş yaparken dükkan sahibinin torununun araması üzerine cep telefonunda AK Parti'nin müziği çalıyor. Telefonun zil sesi nedeniyle müşteri "Yine AK Parti mi be abi? Vazgeçmiyorsunuz yani" diyor.

Bunun üzerine dükkan sahibi "Niye vazgeçelim yeğenim? Bak şu çocuklara. İnsan geleceğinden vazgeçer mi? Hele de pırıl pırıl geleceğinden vazgeçer mi? Bak gençleri görüyor musun? İnsan hedeflerinden vazgeçer mi? İnsan kendine hizmet edenden, kendi ile aynı dili konuşandan vazgeçer mi? İnsan sevdasından vazgeçer mi? Hele de hakikatli sevdasından vazgeçer mi? Hiç doğrudan vazgeçilir mi komşu? Asıl şimdi vazgeçmemek lazım, asıl şimdi sıkı sıkıya sarılmak lazım be komşu" ifadelerini kullanıyor.

Söz konusu video kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye Yüzyılı için;



Doğru Adamla Yola Devam pic.twitter.com/is0DZppL2m — AK Parti (@Akparti) April 14, 2023



