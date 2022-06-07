Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayla ilgili yeni detaylar! Okul çevresinde cinsel organını açıp...

İzmir'de bir okulun çevresinde cinsel organını açıp dolaşan bir şahsın iğrenç görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla infiale yol açarken olayda önemli bir gelişme yaşandı. Şahsın gözaltına alındığı öğrenilmişti, son gelişmeye göre ise şahıs tutuklandı. Öte yandan mide bulandıran olayı gerçekleştiren şahsın mesleği de ortaya çıktı. İşte iğrenç olayla ilgili detaylar...

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Karşıyaka ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi’nde bulunan bir okulun çevresinde çekildiği öne sürülen video, sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından emniyet güçleri harekete geçti. Plaka sorgusu, teknik ve fiziki takibin ardından titizlikle yapılan çalışma sonucu şüphelinin kimliği tespit edildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI, MESLEĞİ DE ÖĞRENİLDİ

Diş teknisyenliği yaptığı öğrenilen şüpheli M.S. (30), Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki uygulama noktasında kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan M.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (İHA)



