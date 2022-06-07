HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayla ilgili yeni detaylar! Okul çevresinde cinsel organını açıp...

Sosyal medyayı ayağa kaldıran olayla ilgili yeni detaylar! Okul çevresinde cinsel organını açıp...

07.06.2022 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’de kaydedilen mide bulandıran görüntüler sosyal medyada paylaşılınca infiale yol açtı. Karşıyaka ilçesinde bir kişi okul çevresinde cinsel organı açık şekilde dolaştı. Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler sonrası polis ekipleri şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şüpheli hakkında yeni bilgilere de ulaşılırken adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

İzmir'de bir okulun çevresinde cinsel organını açıp dolaşan bir şahsın iğrenç görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla infiale yol açarken olayda önemli bir gelişme yaşandı. Şahsın gözaltına alındığı öğrenilmişti, son gelişmeye göre ise şahıs tutuklandı. Öte yandan mide bulandıran olayı gerçekleştiren şahsın mesleği de ortaya çıktı. İşte iğrenç olayla ilgili detaylar...

c1

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Karşıyaka ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi’nde bulunan bir okulun çevresinde çekildiği öne sürülen video, sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından emniyet güçleri harekete geçti. Plaka sorgusu, teknik ve fiziki takibin ardından titizlikle yapılan çalışma sonucu şüphelinin kimliği tespit edildi.

17fe7630-f075-4d4c-b853-ce1bb8240dbf

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI, MESLEĞİ DE ÖĞRENİLDİ

Diş teknisyenliği yaptığı öğrenilen şüpheli M.S. (30), Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki uygulama noktasında kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan M.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (İHA)

fd35a836-6a27-4ebe-8160-d9f6efa6c269

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD’de Aşırılık Yanlısı Şiddet Tehditleri ArtıyorABD’de Aşırılık Yanlısı Şiddet Tehditleri Artıyor
Binlerce kişi bu haberi bekliyordu! Yasa teklifi TBMM'ye sunulduBinlerce kişi bu haberi bekliyordu! Yasa teklifi TBMM'ye sunuldu
Kürsüde adaylık sinyali! 'Geleceğim ve...'Kürsüde adaylık sinyali! 'Geleceğim ve...'
Anahtar Kelimeler:
Karşıyaka İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İzleyenleri korkuttu! Boks maçında hayali rakibiyle yumruklaştı

İzleyenleri korkuttu! Boks maçında hayali rakibiyle yumruklaştı

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor!

Benzin ve motorine bir zam daha geliyor!

Yarı çıplak markete girdi, kameralar saniye saniye kaydetti

Yarı çıplak markete girdi, kameralar saniye saniye kaydetti

Binlerce kişi bu haberi bekliyordu! Yasa teklifi TBMM'ye sunuldu

Binlerce kişi bu haberi bekliyordu! Yasa teklifi TBMM'ye sunuldu

Rusya'nın dünyayla bağlantısı bir bir kopuyor! Artık Rusya'da uygulanmayacak

Rusya'nın dünyayla bağlantısı bir bir kopuyor! Artık Rusya'da uygulanmayacak

Bakan Koca'dan Ümit Özdağ'ın paylaşımına tepki! "Düzeltmeniz için sizi aradım... Sataştınız"

Bakan Koca'dan Ümit Özdağ'ın paylaşımına tepki! "Düzeltmeniz için sizi aradım... Sataştınız"

İlginizi Çekebilir

Kilo vermek için kendinizi paralamayın! İşte yapmanız gereken

Kilo vermek için kendinizi paralamayın! İşte yapmanız gereken

Paylaşımı olay oldu! Klozet üzerinde tuvalet kağıdıyla...

Paylaşımı olay oldu! Klozet üzerinde tuvalet kağıdıyla...

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Bu yaz imzanız olacak ferah ve etkili parfüm önerileri

Sevgilisi karısına ihaneti anlattı! “Tepkisi beni şaşırttı”

Sevgilisi karısına ihaneti anlattı! “Tepkisi beni şaşırttı”

Bir döneme damga vurmuştu! “Yazdığım gereksiz espriler...”

Bir döneme damga vurmuştu! “Yazdığım gereksiz espriler...”

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Sağlık dolu saçlarınız için en iyi şampuan önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.