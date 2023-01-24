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Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Ekipler camideki uygunsuz görüntüler için harekete geçti

24.01.2023 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta, yabancı uyruklu iki kişinin cami bahçesinde uygunsuz görüntüler vermesi sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Ekipler görüntülerdeki kişileri tespit edip gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin 21 diğerinin ise 16 yaşında olduğu belirlendi. Haklarında "dini değerleri aşağılama" suçundan işlem yapılan iki kişi işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Esenyurt'ta, cami avlusunda uygunsuz hareketlerde bulunduğu anlara ait görüntüleri sosyal medyada yayınlanan ve gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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GÖREVLİLER MÜDAHALE ETTİ

Görüntülerde, yabancı uyruklu oldukları tespit edilen iki kişi cami bahçesinde oturdukları bankta öpüşmeye başladı. Çiftin olayı daha da ileri taşıması üzerine görevliler müdahale etti. Görevlileri görür görmez toparlanan yabancı uyruklu kişiler, olay yerinden hızla uzaklaştı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sosyal medyada büyük tepki çeken olayın ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gökevler Mahallesi'nde bir caminin avlusunda bir erkekle kadının uygunsuz hareketlerde bulundukları bilgisi üzerine inceleme başlattı.

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ÖNCE YAKALANDILAR, SONRA SERBEST BIRAKILDILAR

Yapılan çalışmaların ardından kimlikleri tespit edilen şüphelilerden A.A.H. (21) Bayrampaşa'da, V.A. (16) ise Esenyurt'ta yakalandı.

Haklarında "dini değerleri aşağılama" suçundan işlem yapılan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.


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