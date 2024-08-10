Sosyal medyayı karıştıran kayıp ilanı! 16 yaşında, 1 yaşında bebeği var

16 yaşındaki Sudenur Yiğit'ten 19 Temmuz'dan bu yana haber alınamıyor. Yakınları küçük kızı bulmak için Eskişehir'de birçok noktaya ilan yapıştırdı.

Sudenur Yiğit'in kayıp ilanında kızla ilgili bazı bilgilere yer verildi. İlanda, "19.07.2024 tarihinde evinden çıkarak ayrıldı. 16 yaşında, sol elinin üzerinde BEDEL yazılı dövmesi vardır. Kızıl saçlı, yeşil gözlü. 1 yaşında ufak bebeği vardır. Görenlerin polisi araması rica olunur." ifadelerine yer verildi.

16 yaşındaki kızın 1 yaşında bebeği olması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Duruma tepki gösteren bazı kullanıcılar şu paylaşımları yaptı;

Defalarca okudum, sonra bir daha okudum. Verebildiğim maksimum tepki sadece haberi defalarca okumak oldu.

16 yaşında ve 1 yaşında bebeği var kayıptan daha fazla takıldım.

Gerçekten yazık çok yazık.

16 yaşında neyin Bedeli acaba.

1 yaşında bebegi var kısmını yanlış mı okudum dedim. Bir daha baktım. Haber mi yanlış dedim. İlanı okudum. Tekrar okudum. 16 yaşında ve 1 yaşında bebeği var. Umarım sağ salim bulunurlar.

Bedel dövmesi 2. 16 yaşında 3. 1 yaşında bebeği var. Direkt söylüyorum suçlu evdekiler.

İnşallah hayattadır. Ve asla o cehenneme geri dönmez.