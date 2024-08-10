HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sosyal medyayı karıştıran kayıp ilanı! 16 yaşında, 1 yaşında bebeği var

Sosyal medyayı karıştıran kayıp ilanı! 16 yaşında, 1 yaşında bebeği var

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
10.08.2024 13:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de kaybolan 16 yaşındaki Sudenur Yiğit'in şehrin çeşitli yerlerine asılan ilanı sosyal medyanın gündemine oturdu. Küçük kızın 1 yaşında bebeği olmasına çığ gibi tepkiler geldi.

Sosyal medyayı karıştıran kayıp ilanı! 16 yaşında, 1 yaşında bebeği var

16 yaşındaki Sudenur Yiğit'ten 19 Temmuz'dan bu yana haber alınamıyor. Yakınları küçük kızı bulmak için Eskişehir'de birçok noktaya ilan yapıştırdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sudenur Yiğit'in kayıp ilanında kızla ilgili bazı bilgilere yer verildi. İlanda, "19.07.2024 tarihinde evinden çıkarak ayrıldı. 16 yaşında, sol elinin üzerinde BEDEL yazılı dövmesi vardır. Kızıl saçlı, yeşil gözlü. 1 yaşında ufak bebeği vardır. Görenlerin polisi araması rica olunur." ifadelerine yer verildi.

GUnALvsWcAEDAUO

16 yaşındaki kızın 1 yaşında bebeği olması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Duruma tepki gösteren bazı kullanıcılar şu paylaşımları yaptı;

  • Defalarca okudum, sonra bir daha okudum. Verebildiğim maksimum tepki sadece haberi defalarca okumak oldu.

  • 16 yaşında ve 1 yaşında bebeği var kayıptan daha fazla takıldım.

  • Gerçekten yazık çok yazık.

  • 16 yaşında neyin Bedeli acaba.

  • 1 yaşında bebegi var kısmını yanlış mı okudum dedim. Bir daha baktım. Haber mi yanlış dedim. İlanı okudum. Tekrar okudum. 16 yaşında ve 1 yaşında bebeği var. Umarım sağ salim bulunurlar.

    1. Bedel dövmesi 2. 16 yaşında 3. 1 yaşında bebeği var. Direkt söylüyorum suçlu evdekiler.

  • İnşallah hayattadır. Ve asla o cehenneme geri dönmez.

  • 16 yaşında bu kızın niye bebeği var bu sorgulanmalı kendi çocuk daha

    Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya kayıp ilan
En Çok Okunan Haberler
Kayıp yüzük paylaşımı milyonlara ulaştı! Karış karış arıyorlar

Kayıp yüzük paylaşımı milyonlara ulaştı! Karış karış arıyorlar

Bitlis Van Gölü'ne, Van Bitlis'in tamamına talip oldu! İki şehir arasında rekabet daha da arttı

Bitlis Van Gölü'ne, Van Bitlis'in tamamına talip oldu! İki şehir arasında rekabet daha da arttı

Bu kez SSK ve Bağ-Kur değil memura ‘sıfır zam’ tehlikesi

Bu kez SSK ve Bağ-Kur değil memura ‘sıfır zam’ tehlikesi

Tiyatro oyununa saldırı! Korku dolu anlar yaşandı... Cam şişe fırlatıldı, oyuna ara verildi

Tiyatro oyununa saldırı! Korku dolu anlar yaşandı... Cam şişe fırlatıldı, oyuna ara verildi

Dünyanın sessizliği İsrail'e güç vermeye devam ediyor! Namaz sırasında hain saldırı: En az 100 ölü

Dünyanın sessizliği İsrail'e güç vermeye devam ediyor! Namaz sırasında hain saldırı: En az 100 ölü

Ankara'daki katliam gibi kazada 9 kişi ölmüştü: Çok konuşulacak 'muavin' detayı!

Ankara'daki katliam gibi kazada 9 kişi ölmüştü: Çok konuşulacak 'muavin' detayı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

Camper ve daha pek çok markada dev fırsatlar

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

Sokak modasının gözde spor ayakkabıları burada, yarı fiyatına!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.