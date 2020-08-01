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Sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek için kurban etini drone'la dağıttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2020 10:06 | Son Güncelleme

İzmir'de yaşayan Sıddık Gedik, koronavirüs pandemisi sürecinde endişelerin arttığı bir dönem olan Kurban Bayramı'nda ilginç bir yönteme başvurdu. Sosyal mesafe tedbirine dikkat çekmek isteyen 55 yaşındaki Gedik, kurban etini drone'la (insansız hava aracı) dağıttı.

Sosyal mesafe kuralına dikkat çekmek için kurban etini drone'la dağıttı

Dünya koronavirüsü salgınıyla mücadele ederken, tüm ülkelerde üstünde durulan üç şey şu: Hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafe…

Ölümcül virüsün yayılmasını önlemek için birçok kişi kurallara uyuyor. Ancak bazı duyarsız kişilerce tedbirler ihlal edilebiliyor.

Bu bağlamda İzmir’de yaşayan fotoğrafçı Sıddık Gedik, koronavirüse karşı alınan tedbirler konusunda farkındalık yaratmak için kolları sıvadı.

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55 yaşındaki Gedik, sabah kurbanını kesti. Etin bir bölümünü ise komşularına drone (insansız hava aracı) ile dağıttı.

Ramazan Bayramı’nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu bayramda olmadığını hatırlatan Sıddık Gedik, şunları söyledi:

“Vatandaşlarımızın sosyal mesafeye çok dikkat etmeleri gerekliliğine dikkati çekmek için bunu yaptık. 62 yaşındaki bir ağabeyimize eti drone’la gönderdik. Bir farkındalık oluşturmak için böyle bir çalışma yaptık.”

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Süleyman Özen ise, “Arkadaşımız koronavirüs nedeniyle bir etkinlik yaptı. Kurbanını kesti, kurban etini bize drone’la gönderdi. Allah kabul etsin. Sosyal mesafeyi korumak adına güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum” dedi.

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(DHA)

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