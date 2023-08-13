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  4. Soymaya çalıştığı tırın altında kilometrelerce sürüklendi! Korkunç anlar kamerada

Soymaya çalıştığı tırın altında kilometrelerce sürüklendi! Korkunç anlar kamerada

13.08.2023 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’da bir tırı soymak isteyen hırsız, aracın altında kalarak kilometrelerce sürüklendi. Olayın ihbar edilmesi sonucu aracı durduran güvenlik güçleri, sürücüyü ifadesini almak üzere emniyete götürürken tıra da el koydu. Bölgeye gelen sağlık personeli ise hırsızın hayatını kaybettiğini belirledi. Hırsızın aracın altında sürüklendiği anlar ise trafikteki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Meksika’nın başkenti Mexico City ile Puebla şehirleri arasındaki karayolunda bir kişi bir tırı soymaya çalıştı. Tır sürücüsünün durumu fark etmeyerek aracını kullanmaya devam etmesiyle hırsızın bedeni araçla birlikte kilometrelerce sürüklendi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olayın ihbar edilmesi sonucu aracı durduran güvenlik güçleri, sürücüyü ifadesini almak üzere emniyete götürürken tıra da el koydu. Bölgeye gelen sağlık personeli ise hırsızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Görgü tanıkları hayatını kaybeden adamın tırı soymak istediğini ifade ederken, tır sürücüsünün ise kaçmaya çalıştığını, ancak sürücünün, hırsızın düşüp aracın altında kaldığını görmediği için hırsızı sürüklediğini söyledi.

O ANLAR KAMERADA

Hırsızın aracın altında sürüklendiği anlar ise trafikteki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Meksika Tır

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