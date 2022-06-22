Soyulmadan, yanmadan bronzlaşmak mümkün! Güneşlenirken dikkat edin

Güneş olabildiğinde yararlanmak çok önemli. Ancak güneşin zararlı ışınlarından da korunmak gerekiyor. Zararlı güneş ışınları ciltte yanmaya, soyulmaya, lekelere ve cilt kanserine sebep olabiliyor. Bronzlaşırken sağlığınızdan olmamak ve istediğiniz görünüme kavuşmak için aşağıda bulunan püf noktalarına dikkat etmelisiniz.
Güneş de tıpkı su ve besinler gibi olmazsa olmazımız. Güneş ışınlarının aynı zamanda olumlu ruh halini desteklediği de bilinir. Tüm bu faydalarının yanında, günün yanlış saatlerinde güneşe çıkmak cildiniz için büyük bir tehlike.
Güneş ışınlarının çok dik geldiği saat 11.00-15.00 arası güneşe çıkmak, beyninizin haşlanmasına davetiye çıkarabilir.
Hızlı bronzlaşmak için kakao yağı, kola, zeytinyağı gibi ürünler kullanarak salataya dönen kişilerde; sonraki yıllarda ciltlerinin erken yaşlanması, kalıcı lekelenmeler ve hatta deri kanseri riskini artabilir. Karışım sebepli kötü koku da cabası!
Marketlerden veya kozmetik mağazalarından güneş koruyucu ürün alırken çok dikkatli olmak gerek. Alacağınız ürünü mutlaka önceden araştırın! Veya bir bilene danışarak eczanelerden de alışveriş yapabilirsiniz. Çoğumuz renkli, kokulu ve civcivli ürünleri tercih etmeye yöneliriz ancak renksiz, kokusuz ve parfümsüz ürünler vücutta alerjik reaksiyonlara yol açmaması açısından daha güvenilir.
Cildiniz güneşlenirken su kaybedip buruş buruş olmaya meyledebilir. Toparlanmak ve ferahlamak için güneş sonrası bakım ürünlerinden faydalanabilirsiniz.
Havuçta bulunan karoten, melanositlerin çoğalmasını hızlandırır. Güneşlenirken havuç yemek ya da havuç suyu içmek, ışıltılı bir şekilde bronzlaşmaya yardımcı olabilir.
Güneş yanıklarında yanan bölgeye yoğurt ya da diş macunu sürmek gibi, artık babaannelerimizin bile uygulamadığı yöntemlere başvurulabiliyor. Doğru bilinen bir başka yanlış davranış da, yanan yere doğrudan buz kompresi yapmak. Doğrudan buz koymak, yanığı artıracağı için buzu bir havluya sararak uygulamak veya yanığa su uygulamak daha doğru. Haşlandığınızı hissettiğiniz anda bir gölgeye kaçıp istirahat edin
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