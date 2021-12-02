Sözcü Bilgiç'ten, kıta sahanlığı açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, GKRY Bakanlar Kurulu'nun ExxonMobil- Katar Petrolleri ortaklığından oluşan konsorsiyuma sözde 5'inci parselde doğalgaz arama izni verdiği yönündeki haberler hakkında yazılı değerlendirmede bulundu.

"TÜRKİYE FIRSAT VERMEYECEK"

Söz konusu haberlerin Doğu Akdeniz'de kimin gerginlikten yana olduğunu gözler önüne serdiğini aktaran Sözcü Bilgiç, "Söz konusu ruhsat sahasının bir bölümü Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığını ihlal etmektedir. Öte yandan bu tek taraflı adım, Ada'nın ortak sahibi Kıbrıs Türklerinin haklarını da görmezden gelmektedir. Türkiye, hiçbir yabancı ülkenin, şirketin veya geminin deniz yetki alanlarımızda izinsiz olarak hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunmasına, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da asla fırsat vermeyecek, ülkemizin ve KKTC'nin haklarını kararlılıkla savunmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

