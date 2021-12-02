HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sözcü Bilgiç'ten, kıta sahanlığı açıklaması

Sözcü Bilgiç'ten, kıta sahanlığı açıklaması

02.12.2021 22:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin kıta sahanlığını ihlal eden bir alanda doğalgaz arama izni verdiği haberlerine ilişkin, "Türkiye, hiçbir yabancı ülkenin, şirketin veya geminin deniz yetki alanlarımızda izinsiz olarak hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunmasına asla fırsat vermeyecek" dedi.

Sözcü Bilgiç'ten, kıta sahanlığı açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, GKRY Bakanlar Kurulu'nun ExxonMobil- Katar Petrolleri ortaklığından oluşan konsorsiyuma sözde 5'inci parselde doğalgaz arama izni verdiği yönündeki haberler hakkında yazılı değerlendirmede bulundu.

"TÜRKİYE FIRSAT VERMEYECEK"

Söz konusu haberlerin Doğu Akdeniz'de kimin gerginlikten yana olduğunu gözler önüne serdiğini aktaran Sözcü Bilgiç, "Söz konusu ruhsat sahasının bir bölümü Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığını ihlal etmektedir. Öte yandan bu tek taraflı adım, Ada'nın ortak sahibi Kıbrıs Türklerinin haklarını da görmezden gelmektedir. Türkiye, hiçbir yabancı ülkenin, şirketin veya geminin deniz yetki alanlarımızda izinsiz olarak hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunmasına, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da asla fırsat vermeyecek, ülkemizin ve KKTC'nin haklarını kararlılıkla savunmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Taşova: Türkiye'de vakalar yüzde 400 arttıProf. Dr. Taşova: Türkiye'de vakalar yüzde 400 arttı
PARTNER Ünlü oyuncunun panik anları! "Arkadaşız" Ünlü oyuncunun panik anları! "Arkadaşız"
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı duyurdu! Alkole yeni zamTürkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı duyurdu! Alkole yeni zam
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Nebati'den ilk faiz mesajı

Bakan Nebati'den ilk faiz mesajı

Hatay'la ilgili skandal bildiriye Türkiye'den sert yanıt

Hatay'la ilgili skandal bildiriye Türkiye'den sert yanıt

Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale getiriliyor

Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale getiriliyor

Yüzde 100 zam istemişlerdi! Bakan'dan açıklama geldi

Yüzde 100 zam istemişlerdi! Bakan'dan açıklama geldi

VİP 1 fuhuş operasyonunda yeni detaylar

VİP 1 fuhuş operasyonunda yeni detaylar

TBMM'ye sunacaklar: 10 sene boyunca yasak olacak

TBMM'ye sunacaklar: 10 sene boyunca yasak olacak

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! Tek tek açıkladı

Erdoğan'dan öğretmenlere müjde! Tek tek açıkladı

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Flaş iddia: Aday çıkarsa AK Parti'yi zora sokacak

Flaş iddia: Aday çıkarsa AK Parti'yi zora sokacak

Vasiyet çiğnemişti! Hasretine dayanamadı: Bu ayrı bir sevda

Vasiyet çiğnemişti! Hasretine dayanamadı: Bu ayrı bir sevda

Kuzey Koreli genç, Güney Kore filmi izledi! Ülke affetmedi

Kuzey Koreli genç, Güney Kore filmi izledi! Ülke affetmedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.