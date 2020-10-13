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Sözcü Gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik İstinaf'tan flaş karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 15:02 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Sözcü Gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik davada İstinaf'ın kararı belli oldu. İstinaf, 8 sanığa verilen hapis cezaları ile beraat kararlarını hukuka uygun buldu.

Sözcü Gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik İstinaf'tan flaş karar

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararları onadı, dosya Yargıtay’a gönderilecek.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gazete çalışan ve yazarları için öngördüğü cezalar şöyleydi:

Sözcü yazarı Emin Çölaşan: 3 yıl 6 ay 15 gün
Sözcü yazarı Necati Doğru: 3 yıl 6 ay 15 gün
Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz: 3 yıl 4 ay
Sozcu.com.tr Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin: 3 yıl 4 ay
Sozcu.com.tr Haber Koordinatörü Yücel Arı: 1 yıl 13 ay
Sözcü gazetesinin muhabiri Gökmen Ulu: 1 yıl 13 ay
Sözcü gazetesinin muhasebe görevlisi Yonca Yücekaleli: 1 yıl 13 ay

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