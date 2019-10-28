HABER

Sözcü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.10.2019 20:46 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefonla görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı ve DEAŞ'ın yanı sıra, PKK ve YPG dahil bütün terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlı bir şekilde yürütülmesi gerektiği vurgulandı.
Görüşmede ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım 2019'da Washington'a gerçekleştireceği ziyaretin hazırlıkları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

PARTNERAyağınızın altı kaşınıyorsa dikkat! Ayağınızın altı kaşınıyorsa dikkat!
AK Parti'li Çelik'ten 3 bin 600 ek gösterge açıklamasıAK Parti'li Çelik'ten 3 bin 600 ek gösterge açıklaması
Rus askeri heyetiyle birinci gün çalışmaları tamamlandıRus askeri heyetiyle birinci gün çalışmaları tamamlandı

En Çok Okunan Haberler

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Otomobilin çarptığı Ayşegül öldü, sürücü şok geçirdi

Bağdadi'yi Türkiye'nin elindeki o isim yakalattı!

Bağdadi'yi Türkiye'nin elindeki o isim yakalattı!

Babası kırmızı kuşak yerine altın kemer taktı

Babası kırmızı kuşak yerine altın kemer taktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı!

Garanti'den saldırıya ilişkin yeni açıklama

Garanti'den saldırıya ilişkin yeni açıklama

Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Diğer Haberler
Rus askeri heyetiyle birinci gün çalışmaları tamamlandı

Rus askeri heyetiyle birinci gün çalışmaları tamamlandı

Son dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti'den 3600 ek gösterge açıklaması!

HDP’li 2 vekile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten soruşturma

HDP’li 2 vekile Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaretten soruşturma

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: YPG’ye paye çıkarma çabası kabul edilemez

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama: Kabul edilemez

Fahrettin Altun'dan Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun ardından dünyaya mesaj

Altun'dan Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyona ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.