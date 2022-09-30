HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Sözde referandumla Rusya'ya katıldılar! Kremlin'den dikkat çeken açıklama: Yeni topraklar...

Sözde referandumla Rusya'ya katıldılar! Kremlin'den dikkat çeken açıklama: Yeni topraklar...

30.09.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelerde yapılan sözde referandum sonrası Rusya, 4 bölgeyi ilhak etti. Tüm bölgelerde Rusya Federasyonu'na katılım için evet oyu çıkarken Kremlin'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Birçok ülke yapılan sözde referanduma tepki gösterirken Dmitriy Peskov, yeni topraklara yönelik saldırıların "Rusya'ya karşı saldırganlık" kabul edileceğini söyledi.

Sözde referandumla Rusya'ya katıldılar! Kremlin'den dikkat çeken açıklama: Yeni topraklar...

Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşta, ayrılıkçı bölgeleri ilhak eden Rusya, sözde referandum düzenledi. 4 bölgede de Rusya'ya katılım için evet oyu çıktı. Başta Batı olmak üzere birçok ülke tepki gösterirken, Kremlin, yeni topraklarla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

TÖRENLE İMZALANACAK

Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya’ya katılmasına yönelik bugün tören düzenleneceğini aktaran Peskov, törende 4 anlaşma imzalanacağını bildirdi.

Tüm bölgelerde 'evet' çıktı! Sözde referandumda resmi olmayan sonuçlara göre Rusya'ya katılım desteklendiTüm bölgelerde 'evet' çıktı! Sözde referandumda resmi olmayan sonuçlara göre Rusya'ya katılım desteklendi

Sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'nin 2014'teki sınırlarında Rusya tarafından tanındığını anımsatan Peskov, Herson ve Zaporijya bölgelerinin sınırlarının netleştirileceğini söyledi.

"SALDIRGANLIK OLARAK KABUL EDİLECEK"

Bir gazetecinin, "Ukrayna ordusunun bu bölgelere yönelik saldırıları Rusya'ya karşı saldırganlık olarak kabul edilecek mi?" sorusuna Peskov, "Bundan başka bir şey olamaz." yanıtını verdi.

thumbs_b_c_f68f71763abaf307c9d6ee0ae81444bf

Peskov, Ukrayna tarafının Rusya ile müzakerelerden tamamıyla çekildiğine dikkati çekerek "Ukrayna tarafı, müzakereleri devam ettirmek istemediğini defalarca açıkladı. Bu koşullarda özel askeri operasyonun sürdürülmesi üzerinde duruluyor." diye konuştu.

"KUZEY AKIM HATLARINDAKİ PATLAMALAR TERÖR EYLEMİ"

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarında yaşanan patlamalara değinen Peskov, bunun "terör eylemi" olduğunu ve "ciddi" şekilde soruşturulması gerektiğini vurguladı.

Söz konusu boru hatlarında gaz sızıntılarının devam ettiğini belirten Peskov, "Hatların durumu, araştırıldıktan sonra tespit edilecek." dedi.

Peskov, TürkAkım boru hattının lisansının iptal edilmesine ilişkin "Bu, hattın çalışmasını etkilemiyor, gaz gidiyor." ifadesini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'ye yönelik ambargoyu kaldırdılarTürkiye'ye yönelik ambargoyu kaldırdılar
Dünyaya duyurdular! 4 bölge Rusya'ya bağlanıyor Dünyaya duyurdular! 4 bölge Rusya'ya bağlanıyor
İYİ Parti teklif götürdü, Mansur Yavaş kararını verdiİYİ Parti teklif götürdü, Mansur Yavaş kararını verdi
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin ağır topları vedaya hazırlanıyor!

AK Parti'nin ağır topları vedaya hazırlanıyor!

Erkekler iyice çıldırdı! Askere gitmemek için bunu da yaptılar

Erkekler iyice çıldırdı! Askere gitmemek için bunu da yaptılar

Madem tırmanma istiyorsunuz Ada'da, biz de gereğini yapacağız

Madem tırmanma istiyorsunuz Ada'da, biz de gereğini yapacağız

Kendini tatmin ettiği sahneler dikkat çekmişti! Yeni ateşli sahneler tepki çekti

Kendini tatmin ettiği sahneler dikkat çekmişti! Yeni ateşli sahneler tepki çekti

Rüya bitiyor diye üzülmeyin: Yarın yeniden başlıyor!

Rüya bitiyor diye üzülmeyin: Yarın yeniden başlıyor!

Annelerinin ölmemesi için ayağına sarılıp ağladılar

Annelerinin ölmemesi için ayağına sarılıp ağladılar

İlginizi Çekebilir

Zararını tahmin edemezsiniz! Ölüme götürüyor

Zararını tahmin edemezsiniz! Ölüme götürüyor

Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek kaşık yöntemi

Cinsel hayatınızı baştan aşağıya değiştirecek kaşık yöntemi

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Bakmayın böyle göründüğüne: Yüzyılların şifası

Bakmayın böyle göründüğüne: Yüzyılların şifası

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü: O bölgeyi sarın, bekleyin...

Alüminyum folyonun bilinmeyen yönü: O bölgeyi sarın, bekleyin...

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.