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Sözde yıl dönümünde hain plan! Kapıları koçbaşlarıyla kırıldı: Mersin'de terör örgütüne şafak operasyonu

11.08.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk silahlı eylemlerinin sözde yıl dönümü olan 15 Ağustos için hain plan hazırlığında olan terör örgütüne Mersin'de şafak operasyonu düzenlendi. Belirlenen adreslerin kapıları koçbaşlarıyla kırıldı, özel harekat ekipleri ve dron da destek verdi. Operasyondan çok çarpıcı görüntüler kameralara yansıdı. Şüphelilerin terör örgütündeki faaliyetleri dikkat çekti.

Sözde yıl dönümünde hain plan! Kapıları koçbaşlarıyla kırıldı: Mersin'de terör örgütüne şafak operasyonu

Sözde yıl dönümü için eylem hazırlığındaki terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Mersin'de şafak vakti operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, örgütün Suriye yapılanması olan PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikten sonra kaçak yollarla Türkiye’ye giren V.A, A.Ş.U ve H.K; Almanya’nın Frankfurt şehrinde kutlanan ve terör örgütünün propagandasına dönüşen nevruz kutlamasına katıldığı tespit edilen ve terör örgütünün faaliyetlerini diri tutmak ve müzahir kesimin motive etmeyi amaçlayan C.G. ve J.H.; örgütün geçmiş yıllarda yapmış olduğu yasa dışı eylem ve etkinliklere katılan ve elde edilen suç unsurları üzerinde parmak izi tespit edilen S.I.’nın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli tespit edildi.

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YIL DÖNÜMÜNDE HAİN PLAN!

Şüphelilerin PKK/KCK terör örgütünün Siirt’in Eruh ilçesinde gerçekleştirdiği ilk silahlı eyleminin sözde yıl dönümü olan 15 Ağustos’ta eylem arayışında olduğunu da belirleyen ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı.

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Özel Harekat ve dron desteğiyle belirlenen adreslere şafak operasyon düzenlendi. Koçbaşlarıyla kapılar kırılarak adreslere girilirken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

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Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

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(İHA)

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