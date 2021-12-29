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Sözleri gündem olmuştu! Özgür Demirtaş'tan Necmettin Batırel'e yanıt geldi

29.12.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ekonomi yazarı Necmettin Batırel'in kendisi hakkındaki sözlerine Twitter üzerinden yanıt verdi. Batırel, Demirtaş için "Özgür Bey’i kimse tanımıyordu ama benimle yaptığı tartışma sonunda bayağı ünlü oldu, ama bunu taşıyamadı. Şimdi ekonomiyi bıraktı, sokak hayvanlarına sahip çıkalım diye tweet atıyor" açıklamasında bulunmuştu. İşte Demirtaş'ın Batırel'e verdiği yanıt!

Sözleri gündem olmuştu! Özgür Demirtaş'tan Necmettin Batırel'e yanıt geldi

Birlikte katıldıkları program sonrasında adları sık sık yan yana anılan Prof. Dr. Özgür Demirtaş ve Necmettin Batırel, dövizdeki hareketlilikle birlikte sosyal medyada yine gündem oldu.

Ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendiren Batırel, Özgür Demirtaş'la ilgili de yeni açıklamalarda bulundu. Batırel, "Özgür Bey’i kimse tanımıyordu ama benimle yaptığı tartışma sonunda bayağı ünlü oldu, ama bunu taşıyamadı. Şimdi ekonomiyi bıraktı, sokak hayvanlarına sahip çıkalım diye tweet atıyor" dedi. Demirtaş ise bu sözlere sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Sosyal medyada gündem olmuştu! Necmettin Batırel'den Özgür Demirtaş açıklaması: Ünlü oldu, taşıyamadıSosyal medyada gündem olmuştu! Necmettin Batırel'den Özgür Demirtaş açıklaması: Ünlü oldu, taşıyamadı

Özgür Demirtaş'ın paylaşımları şöyle:

"Necmettin bey özünde kötü bir insan değil. Burada gayet yumuşak konuşmuş (Çok kötü insanlar var Türkiye’de iftira atan ve yalan söyleyen) Necmettin bey ile sadece fikirlerimiz uyuşmuyor. Beni bunca yıldır takip eden milyonlarca kişi bir kez olsun bile şunu (Dolar, Hisse, Altın, Emtia, Gümüş vs) SATIN, bunu ALIN demediğimi ve asla demeyeceğimi bilir.

Ancak şunları şunları YAPMAZSANIZ: TL değer kaybeder ve/veya Enflasyon patlar ve/veya Alım gücü çakılır ve/veya kişi başına düşen gelir DÜŞER dediğimi BİLİR

Ve evet yine diyorum ki yanlış ekonomik politikalardan dolayı şimdi kriz yaşıyoruz. Enflasyon büyük bela. YÜZ kez yazdım 2021 kışının çok ZOR geçeceğini. Olanlar ortada! Keşke bir kez olsa Özgür hoca ne diyor, neyi eleştiriyor, ne yaparsak daha iyi oluruz diye sorsalardı. Keşke."


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