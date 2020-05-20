HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sözleri tartışma yaratmıştı! Sevda Noyan ifade verdi

Sözleri tartışma yaratmıştı! Sevda Noyan ifade verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2020 16:41 | Son Güncelleme

Bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Sevda Noyan ifade verdi.

Sözleri tartışma yaratmıştı! Sevda Noyan ifade verdi

Katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunulan Sevda Noyan hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca soruşturma başlatıldı.

Geçtiğimiz hafta şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Noyan, avukatıyla İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Sevda Noyan, ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

Ülke TV’de Esra Elönü‘nün sunduğu “Arafta Sorular” programında konuk olan Sevda Noyan, “15 Temmuz kursağımızda kaldı, yapamadık istediklerimizi. Boş bulunduk. Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür yani. Onu söyleyeyim yani. Biz çok donanımlıyız bu konuda maddi ve manevi olarak. Biz liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede yani. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim hâlâ sitede böyle var 3-5. Benim listem hazır açıkçası” ifadelerini kullanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şafak Sezer'den Ersin ve Büşra itirafı! Şafak Sezer'den Ersin ve Büşra itirafı!
Kovid-19’a karşı hiç denenmemiş bir tedavi yöntemiKovid-19’a karşı hiç denenmemiş bir tedavi yöntemi
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Attıkları imza hayatlarını kabusa çevirdi

Attıkları imza hayatlarını kabusa çevirdi

25 ilde maske takma zorunluluğu getirildi!

25 ilde maske takma zorunluluğu getirildi!

Bombayı patlattı! 'Emre Belözoğlu ve Hadise...'

Bombayı patlattı! 'Emre Belözoğlu ve Hadise...'

1985 yılına ait fotoğrafı çıktı! Olay oldu

1985 yılına ait fotoğrafı çıktı! Olay oldu

Büyük göç başladı, akın akın gidiyorlar

Büyük göç başladı, akın akın gidiyorlar

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Güzel ve anlamlı Kadir Gecesi mesajları

Güzel ve anlamlı Kadir Gecesi mesajları

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

101. yılında Samsun’a çıkış!

101. yılında Samsun’a çıkış!

Tümamiral Cihat Yaycı görevinden istifa etti!

Tümamiral Cihat Yaycı görevinden istifa etti!

Diğer Haberler
Muğla'da orman yangını!

Muğla'da orman yangını!

Kovid-19’a karşı hiç denenmemiş bir tedavi yöntemi

Kovid-19’a karşı hiç denenmemiş bir tedavi yöntemi

Irmakta cansız bedeni bulunan Pınar'ın ailesi: Evden zorla götürülmüş

Irmakta cansız bedeni bulunan Pınar'ın ailesi: Evden zorla götürülmüş

Bakan Akar'dan flaş koronavirüs açıklaması: Bu gerçekten büyük bir başarı

Flaş korona açıklaması: Bu gerçekten büyük bir başarı

Bayram alışverişinde sosyal mesafe unutuldu

Bayram alışverişinde sosyal mesafe unutuldu

AK Parti Milletvekili Atilla Ödünç kaza geçirdi

AK Parti Milletvekili kaza geçirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.