Sözleri tartışma yaratmıştı! Sevda Noyan ifade verdi

Katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunulan Sevda Noyan hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca soruşturma başlatıldı.

Geçtiğimiz hafta şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Noyan, avukatıyla İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Sevda Noyan, ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

Ülke TV’de Esra Elönü‘nün sunduğu “Arafta Sorular” programında konuk olan Sevda Noyan, “15 Temmuz kursağımızda kaldı, yapamadık istediklerimizi. Boş bulunduk. Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür yani. Onu söyleyeyim yani. Biz çok donanımlıyız bu konuda maddi ve manevi olarak. Biz liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede yani. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim hâlâ sitede böyle var 3-5. Benim listem hazır açıkçası” ifadelerini kullanmıştı.

