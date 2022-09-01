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Sözleri tepki çekmişti! O imam serbest bırakıldı

01.09.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın ile çocukları kıyafetleri üzerinden hedef alan ve pedofiliyle ilgili sözleri tepki çeken cami imamı Mehmet Şükrü Dörtbudak ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sözleri tepki çekmişti! O imam serbest bırakıldı

Şanlıurfa'nı Haliliye ilçesine bağlı Mevlana Halid Cami İmamı Mehmet Şükrü Dörtbudak sosyal medyadan sık sık kadınlar ve çocukların yaşam tarzlarıyla ilgili skandal açıklamalar yapıyor. Dörtbudak en son "Çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık.Ondan sonra pedofili suçtur. Pedofiliyi sen körüklüyorsun"dedi.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Sözcü'nün haberine göre toplumun büyük kesimi tarafından tepki gören açıklamalarda bulunan Dörtbudak önceki gün gözaltına alındı. Eyyübiye Polis Merkezi'ne götürülen Dörtbudak ifadesinde konuşmasının çarpıtıldığı, sözlerinin şahsi görüşlerini yansıttığını söyledi. İmam Dörtbudak ardından serbest bırakıldı.

PEDOFİLİYLE İLGİLİ SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Dörtbudak'ın bir videosunda kullandığı "Kız çocuğunu görüyorum, zavallı eğitilmemiş...Bacağında bir tayt, ince, ten rengi, başında da başörtüsü. 'Kızım yazık günah değil mi? Niye ayağına bir pijama. bir etek giymedin?' dedim. 'İşte pijamam var.' dedi. Onu örtü zannediyor" sözleri de eleştirilmişti.

Dörtbudak'ın pedofiliyle ilgili sözleri de şöyle: "Sen insanların gözüne tahrik edici şeyler ortaya koyarsan, Batı'nın getirdiğinden giysiyi, edebi, ahlakı aileye koyarsan, çoluk çocuğuna yaşatırsan tabii ki toplum bozulur, tabii ki pedofilik suçlar da artar. Tavşana kaç diyoruz, tazıya tut diyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
İmam pedofili
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