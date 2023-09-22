HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sözleşme imzaladı, 20 bin TL verdi ama... Ev arayanlar dikkat! 'En güzel zamanı' diyerek uyardı

Sözleşme imzaladı, 20 bin TL verdi ama... Ev arayanlar dikkat! 'En güzel zamanı' diyerek uyardı

22.09.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artan kiralarla birlikte uygun fiyata ev arayanlara üniversite öğrencileri eklenince kendilerine gün doğan emlak dolandırıcıları, internetten verdikleri 'sahibinden kiralık' ilanlarıyla farklı şehirde ev arayan öğrencileri tuzağa düşürüyor. Üniversite öğrencisi Faati İlir Llapashtica da sözleşme yapıp 20 bin TL depozito ücreti verdi ama anahtarını alamadı. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa ise dönemin dolandırıcılar için en uygun zaman olduğu ve dikkatli olunması uyarısını yaptı.

Sözleşme imzaladı, 20 bin TL verdi ama... Ev arayanlar dikkat! 'En güzel zamanı' diyerek uyardı

Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala farklı şehirlerden İstanbul'a gelen öğrencilerin ev arayışı hala devam ediyor. Antalya'da yaşayan 20 yaşındaki Faati İlir Llapashtica, Büyükçekmece'de bulunan üniversitesi için Beylikdüzü'nden ev tutmak istedi. İnternet siteleri üzerinden ev arayışına devam eden genç, kendine uygun gördüğü 7 bin 500 lira kirası bulunan 1+1 evi tutmaya karar verdi. Bunun için ilan sahibiyle iletişime geçen Llapashtica, ilan sahibiyle buluşup evi gezdi. İçinde kiracısı bulunan evi gören Llapashtica, kendisini ev sahibi olarak gösteren kişiyle sözleşme imzaladı. 24 Ağustos'ta imzaladığı sözleşme için anahtar teslimini 10 Eylül olarak görüşen üniversite öğrencisi, teslim tarihi geldiğinde kimseye ulaşamadı. Anahtarı teslim almadan 20 bin lira depozito yatıran üniversite öğrencisi elinde sözleşmesi ve 20 bin lirasından olarak evsiz kaldı. Suç duyurusunda da bulunan Llapashtica, bir an önce parasını geri almak istiyor.

521f8b474fd4f29f4e6af1461dc19eb9

Yaşanan bu durum, emlak dolandırıcılarının da iş başında olduğunu gösterdi. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, dolandırıcılık vakalarının en çok internet siteleri üzerinden sahibinden şeklinde verilen ilanlarda yaşandığını, bu durumun emlakçıları da mağdur ettiğini söyledi. Ev arayışında olan başka kişiler de, dolandırılmamak için görüşmeden direkt kaparo soranlardan uzak durduklarını belirtti.

1463b6b416debed094a01d6e42afdecc

"ANAHTAR TESLİMİNDE KİMSEYE ULAŞAMADIM"

Yaşananları anlatan üniversite öğrencisi Faati İlir Llapashtica, "Daire bakmaya geldim ancak dolandırıldım. İnternet üzerinden, emlak sitelerinden ilan arıyordum. Bulduğum bir ilana mesaj attım. Mesajdaki ilan sahibi de bana geri döndü. Bunun üzerine dairenin adresinde buluştuk. Buluştuktan sonra bana daireyi gösterdi ve içeride de kiracısı vardı. Kiracısının çıkacağını söyledi. Bunun üzerine ben de güvenilir olduğunu düşündüm. Daireyi gezdikten sonra yakında bir yere oturduk ve sözleşmeyi konuştuk, uzlaştık. Bunun üzerine 20 bin lira depozitoda anlaştık. İmzayı attıktan sonra depozitoyu yatırdım ancak anahtarı teslim alma tarihinde adama ulaşmaya çalıştığımda hiçbir şekilde ulaşamadım. Bunun üzerine daireye gittim ve kapıyı tıkladım, içeriye baktığımda kimse yoktu. Bloğa geldim ve kapıcıyla karşılaştım. İçeriye baktık, kapıyı tıkladık ancak içeride kimse yoktu. Kapıcı da bana ilan sahibinin aynı daireyle 5-6 kişiyi dolandırdığını söyledi" dedi.

7601c866a039aac2d366ff74475c8d80

"SÖZLEŞME VE 20 BİNLİK BOŞLUKLA EVSİZ KALDIM"

Llapashtica, "Bunun üzerine ben de savcılığa suç duyurusunda bulundum. Savcılık da bana bu kişinin 5-6 kere yakalanıp bırakıldığını söyledi. Şüphelendiğim her şeyde soru sordum, bir tek adamın kendi arabasını sitenin içerisine sokmamasından şüphem vardı. 24 Ağustos'ta imzaladım, konuştuğuma göre 10 Eylül'de anahtarı alacaktım. Ben adama 8 Eylül'den yazmaya başladım. Hiçbir türlü cevap alamadım, ulaşamadım. Adam bütün sosyal medya hesaplarını da silmişti. Yazın Antalya'da bağda, bahçede çalışarak biriktirdiğim paraydı. Ne yazık ki emeğim dolandırıcılar sebebiyle heba oldu. Sözleşme ve cebimde 20 bin liralık bir boşlukla evsiz kaldım. Benim gibi ucuza kaçacağım, kirası ucuz diye 20 bin liranızı kaybetmeyin. Emlakçılardan da ev aradım ancak annem komisyon parası ödememek için, daha ucuza gelmesi için sahibinden bir yerden bulmamı istedi" diye konuştu.

9826466c8b75d13adc36f045af855a12

"'KAPARO ATIN İLANDAN KALDIRAYIM' DEDİ"

Ev arayışında olan Özlem Yel de, "Site üzerinden şu anda da ev arıyorum. Bugün bir dolandırıcılık yaşayacaktım ki, ramak kala döndüm. Sahibinden diyerek ilan koymuş bir kişi, ben de evi çok beğendiğimi söyledim. Ama o kişi iki üç kişinin daha beğendiğini, kaparo atın ben direkt ilandan kaldırayım dedi. Israrla kaparo istediği için güvenmedim. Dolandırılacağımı anladığım için de iptal ettim" ifadelerini kullandı.

fdcc1e3976badeed91f45287fccf77f1

AŞA: DOLANDIRICILIK OLAYININ EN GÜZEL ZAMANI

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa ise yaşanan durumlarla ilgili, "Şu anda dolandırıcılık olayının en güzel zamanı diyelim. Uygulanması ve insanları kandırması kolay olan bir dönemdeyiz. Çünkü birçok kişi ev arıyor. Hatta İstanbul'a gelmeden Anadolu'dan internet sitelerine bakıp, ilana bakıp, telefonla görüşüp havale çıkan, para gönderen, evi dahi görmeden tutan maalesef bir yığın vaka gözüküyor. Bunun için yıllardan beri ikaz ediyoruz. Mutlaka evi gidip bizzat çıplak gözle görmeden, mal sahibi olup olmadığına kanaat getirmeden ve yahut emlakçı ise gerçek bir emlakçı olup olmadığını araştırmadan, kimseye ne ödeme yapın ne imza atın. Şu anda bu sahte ilanlar, yanıltıcı ilanlar, çok fazla. Bir defa aşağı yukarı bölge fiyatları belli. Bugün Beşiktaş'ta 15-20 binden aşağı ev yok. Bunu bilip de orada 7-8 bin lira görüp havale çıkarsan bunun dolandırıcı olduğu ve senin suiistimal yaşayacağın bir defa yüzde 100" dedi.

AŞA: EN ÇOK VAKA SAHİBİ SIFATIYLA VERİLEN İLANLARDAN

Aşa, "En çok vaka sahibi sıfatıyla verilen ilanlardan… Adam diyor ki, sahibinden satılık, kiralık… Adam sahibi mi değil mi belli değil. Buna en son çok itiraz ettik ve yeni kanun da çıktı. Bundan böyle bir ilan verileceği zaman malik sıfatıyla veriyorsa bu kişi kendi malik olduğunu ispat edecek. Tapuyla, kimliğiyle veya vekalet ile. Bu olmadan ilan portalı alıp bunu yayınlayamayacak. Bu yasaklandı şu anda ve bu bir önlem. Emlakçılar böyle bir şey yapmaz adamın ekmeği, işi, gücü bu. Sokakta emlakçıyım diye gezen, bizim ayakçı dediğimiz bazı dolandırıcı tipler, kendini emlakçı diye tanıtıyor. Vatandaş da buna kanıyor. Emlakçı olabilmek için şu anda Ticaret Bakanlığı'ndan alınmış yetki belgesi olması lazım. Yetki belgesi, oda kaydı, maliye kaydı olmayan hiç kimseyi emlakçı diye muhatap almayın. Sokakta buluşalım, evin önünde buluşalım, kafede buluşalım gibi teklifler yapan bir kişi kesinlikle kayıt dışı çalışan, ayakçı dediğimiz kişilerdir. Eve sözleşme imzalamadan ya da ödeme yapmadan önce mutlaka birkaç kez gidip bakın. Vatandaşın internetten yapacağı her alışverişte azami dikkatli olması icap ediyor. Emlakta bu daha da vahim. Asıl mağdur emlakçı. Legal çalışan, kanuni çalışan bütün emlakçılar şu anda bu sebeplerden dolayı zan altında kalıyor" şeklinde konuştu.

"ÖNCE YETKİ BELGESİNE BAKSINLAR"

Emlakçı Yeşim Yıldız da, "Maalesef sahte ilanların önüne geçemiyorlar. Herhangi bir insan girip ilan açıp ilan verebiliyor. Var mı, yok mu, gerçek mi, değil mi, bilinemiyor. Ta ki görene kadar. Emlakçılarda ilk önce yetki belgesine baksınlar, duvarlarında vergi levhaları asılı mı ona baksınlar. Eğer ev sahibinden kiralıyorlarsa tapu istemek biraz abest olabilir ama e-devletinden girip, oradan da gösterebilir. Kontratı versinler, parayı verirken anahtarı alsınlar" dedi. Başka bir emlakçı Melek Arslan, "Çok dikkatli olmak gerekiyor. Bu tür şeylerde bildikleri emlakçılara başvurmak gerekiyor. Emlakçılar birer avukat gibidir. Kendi kafalarına göre hareket ettiklerinde en çok zararı o zaman buluyorlar. Sitelerde de çok dolandırıcılar var" dedi. (DHA)

Mynet'i Whatsapp kanalından takip edin!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızının gözü önünde katletmişti! 'Beni aldattı' dedi...Kızının gözü önünde katletmişti! 'Beni aldattı' dedi...
Eski belediye başkanı 'Rüşvet'ten yargılanıyordu! Cezası belli olduEski belediye başkanı 'Rüşvet'ten yargılanıyordu! Cezası belli oldu
Üniversiteye silahlı grup saldırdı! 35 kişi...Üniversiteye silahlı grup saldırdı! 35 kişi...
Anahtar Kelimeler:
öğrenci kiralik ev

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Taşındıktan iki hafta sonra ev sahibi evden kovdu! Nedeni 'pes' dedirtti

Taşındıktan iki hafta sonra ev sahibi evden kovdu! Nedeni 'pes' dedirtti

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Herkes mesaisini bitirip gitti! Gizli gizli gelip piyano çaldı

Herkes mesaisini bitirip gitti! Gizli gizli gelip piyano çaldı

Oyuncak yakalama makinesinin içine girdi! Kendi imkanlarıyla çıkmayı başaramayınca...

Oyuncak yakalama makinesinin içine girdi! Kendi imkanlarıyla çıkmayı başaramayınca...

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.