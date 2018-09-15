HABER

Sözleşmeli bilişim personeli alımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 02:41 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından 72 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecek

İçişleri Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 72 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Daire Başkanlığında çalıştırılmak üzere sözleşmeli bilişim personeli alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde 15, Bilgi İşlem Daire Başkanlığında ise 57 personel istihdam edilecek.

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları, fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları gerekiyor.

Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az üç yıllık, diğerleri için en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmaları, bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmaları da başvuru koşulları arasında yer alıyor.

- Başvurular e-Devlet aracılığıyla kabul edilecek

Başvurular, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait alım için 16-24 Ekim, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına ait alım için 1-9 Ekim tarihlerinde e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek.

Müracaatta istenen belgeler arasındaki 2017-2018 KPSS P3 sınav sonuç belgesini ibraz etmeyenlerin puanı 70 olarak kabul edilecek.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait alım için yazılı sınav 11 Kasım, sözlü sınav ise 26-30 Kasım tarihlerinde yapılacak.

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına ait alım için yazılı sınav 28 Ekim, sözlü sınav da 12-16 Kasım tarihlerinde olacak.

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacak. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunluluğu bulunuyor.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçları "www.icisleri.gov.tr" ve "www.icisleribilgiislem.gov.tr" internet sitelerinde duyurulacak.

PARTNER Bu miğfere paha biçilemiyor! Tam 2 bin 800 yıllık Bu miğfere paha biçilemiyor! Tam 2 bin 800 yıllık
Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildiAtama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi
Sağlık Bakanlığı'ndan, Alaattin Çakıcı açıklaması: 3 yönetici görevden alındıSağlık Bakanlığı'ndan, Alaattin Çakıcı açıklaması: 3 yönetici görevden alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Resmi Gazete sözleşmeli bilişim personeli

En Çok Okunan Haberler

Yemen'in ünlü futbolcusu Mohammed al-Wadee hayatını kaybetti

Yemen'in ünlü futbolcusu Mohammed al-Wadee hayatını kaybetti

Galatasaray 4 - 1 Kasımpaşa

Galatasaray 4 - 1 Kasımpaşa

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan dikkat çeken sözler

Cenk Tosun'a rekor teklif!

Cenk Tosun'a rekor teklif!

45. saniyeden sonra işler karışıyor

45. saniyeden sonra işler karışıyor

İlginizi Çekebilir

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

Diyarbakır’daki çocuk ölümü için şarbon iddiası

Diyarbakır’daki çocuk ölümü için şarbon iddiası

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

3. Havalimanı inşaatında çalışan işçilerin eylemine biber gazlı müdahale

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

WhatsApp mesajları ve otel odası görüntüleri yasak aşkı ortaya çıkardı

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Cübbeli Ahmet, Menzil şeyhinin protez kolunu öptü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çankırı'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Çankırı'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 büyükelçi merkeze çekildi

Sağlık Bakanlığı'ndan, Alaattin Çakıcı açıklaması: 3 yönetici görevden alındı

Sağlık Bakanlığı'ndan, Alaattin Çakıcı açıklaması: 3 yönetici görevden alındı

Dövmeli pişkin teröristin cezası belli oldu

Dövmeli pişkin teröristin cezası belli oldu

İstanbul Valiliği'nden haftaya açılacak okullarla ilgili flaş açıklama

İstanbul Valiliği'nden haftaya açılacak okullarla ilgili flaş açıklama

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

MİT ve Jandarma'dan büyük operasyon! Askerlerimizin naaşını kaçıran 9 terörist Türkiye'ye getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.