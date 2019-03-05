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Sözleşmeli er Mehmet Ali Korkmaz'ın şehit olması

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.03.2019 12:28 | Son Güncelleme

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir: - "Askerimizin ölüm belgesinde 'muhtelif şekilde öldü.' diyor. Bir askerin 14 saatlik görev sonunda hayatını kaybetmesinin nedeni donmadır. 'Muhtelif' neyi kapsamaktadır? Bu belge aslında donarak öldüğünün açık belgesidir"

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Yüksekova'da şehit olan sözleşmeli er Mehmet Ali Korkmaz'ın ölüm belgesinde "muhtelif şekilde öldü." ifadesinin yer aldığını ileri sürerek, "Bir askerin 14 saatlik görev sonunda hayatını kaybetmesinin nedeni donmadır. 'Muhtelif' neyi kapsamaktadır? Bu belge aslında donarak öldüğünün açık belgesidir." dedi.

Emir, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Yüksekova'da şehit olan sözleşmeli er Korkmaz'ın vefatının başlangıçta "normal ölüm" olarak kabul edildiğini ancak gösterilen tepkiler nedeniyle "şehit sayıldığını" savundu.

Korkmaz'ın ilk olarak normal mezarlığa defnedildiğini, şehit sayıldıktan sonra naaşının şehitliğe taşındığını öne süren Emir, şehit erin, yaklaşık 14 saatlik zorlu bir görev sonrasında "donarak" hayatını kaybettiğini iddia etti.

Daha önce de bu erin yaşamını yitirme nedenini sorduklarını anımsatan Emir, "İçişleri Bakanımız, şehidimizin ailesini arıyor, 'Bu askerimizin şehit olmasını sağlayacağım.' diyor. Sonuç olarak defnedildiği mezarlıktan alınarak şehit mezarlığına defnediliyor." diye konuştu.

Emir, kamuoyunun bu durum karşısında ikna olmadığını, uygulamanın şehit er Korkmaz'ın ailesine şehitlik belgesi verilmesinden öteye geçmediğini söyledi.

Şehit erin ölüm nedeninin de yer aldığı belgenin kopyasını gösteren Emir, şöyle devam etti:

"Askerimizin ölüm belgesinde 'muhtelif şekilde öldü.' diyor. Bir askerin 14 saatlik görev sonunda hayatını kaybetmesinin nedeni donmadır. 'Muhtelif' neyi kapsamaktadır? Bu belge aslında donarak öldüğünün açık belgesidir. Sanki şehit sayılınca her şey hallolmuş gibi ama değil. Milli Savunma Bakanlığının şehitlik konusunda bir yönergesi var. MSB ölen kişilerin şehit sayılıp sayılmayacağına karar veriyor. Nasıl ölümler olduğu zaman o kişilerin şehit sayılacağı bu yönergede sayılmış. Bu belge sadece bir berat belgesi, bize göre şehitlikte defnedilmesi dışında başka bir hak içermiyor. Askerimizin şehit sayılması ve dolayısıyla ailesine yönelik sosyal güvenlik işlemlerinin de yapılmasını bekliyoruz. Eksi 10 derecede hayatını kaybediyor askerimiz, bunun üstünü 'muhtelif ölüm' şeklinde örtüyorlar. Siyasi iktidarın bize cevap verememesine alıştık. Bu askerimiz şehit midir? Şehitse nasıl ölmüştür?"

- "Bu çaylar nereden dağıtıyor?"

Murat Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinglerinden sonra çay dağıttığını belirterek, bu çayların bütçesine yönelik sorular yönelttiğini ancak cevap alamadığını söyledi.

Emir, "Bu çaylar nereden dağıtılıyor? Kaç lira ayırdınız? Bu, Türkiye kamuoyunu ilgilendirmiyor mu? Niye cevap yok? Buna cevap veremiyorlarsa bu çay paralarının, 81 milyonun bütçesinden alındığını kabul etmek zorundayız. Cevap alana kadar da soracağız. Seçim meydanlarında devlet bütçesinden çay dağıtarak olmaz bu işler." ifadelerini kullandı.

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