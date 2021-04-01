Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri ne zaman açıklanır? Tarihler belli oldu

Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen adaylar tarafından araştırılıyor. Öğretmen Atama Takvimi 2021’de yer alan bilgiye göre Takvime göre Mayıs ayında açıklanacak olan mülakat yerleri atama bekleyen öğretmenler için merak konusu oldu. İşte, detaylar…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri, Öğretmen Atama Takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre 3 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Öğretmen Atama Takvimisözlü sınavlarI mülakatlar ise 17 Mayıs - 6 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 8 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.



