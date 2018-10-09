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Sözleşmeli öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 20:56 | Son Güncelleme

Sözleşmeli öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemleri tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), sözleşmeli öğretmenlerin sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sözleşmeli öğretmenlerin sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme işlemleri tamamlandı.

Ataması yapılan öğretmelerin atama kararnameleri sistem üzerinden valiliklere gönderildi.

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