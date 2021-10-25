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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı

25.10.2021 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 bin öğretmen ataması müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre sözlü sınav, kasım ayında gerçekleştirilecek. Bununla birlikte sözlü mülakat sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı merak konusu oldu. İşte merak edilenler...

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulamaları adayların gündeminde yer alıyor. Sözlü mülakat yerleri sorgulama ekranına haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz. Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atamalarda ihtiyaçlar doğrultusunda temel eğitim alanına öncelik verileceğinin altını çizmişti. İşte merak edilenler...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sözleşmeli öğretmen mülakat yerleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gelecek duyuru ile belli olacak. Duyurunun ardından başvurusu kabul edilen ve sözlü sınava girmeye hak kazanan farklı branşlara sahip binlerce öğretmen adayının gözü, sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat yeri sorgulama ekranında olacak. Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri için sonuçlar, kimlik bilgileri ile sorgulanacak. Sınav merkezlerinin ilanı 25 Ekim 2021'de yapılacak. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranına, "https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-sozlu-sinav-merkezinin-ilani" adresinden erişim sağlayabilirsiniz.

Öğretmen ataması tercih işlemlerinin 21-26 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacağı belirtildi. Sonuçlar ise 31 Ocak 2022'de ilan edilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri sorgulama ekranı

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BRANŞ DAĞILIMI

15 bin öğretmen alımına ilişkin başvuru ve atama duyurusu Milli Eğitim Bakanlığının "http://personel.meb.gov.tr/" internet sitesinde yer alıyor. En fazla atamanın gerçekleştirileceği ilk 3 branş sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 1755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve 1302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği oldu. Ayrıca öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için kontenjan verildi.


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