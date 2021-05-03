Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri sorgulama sayfası | İşte e-devlet girişi

MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen sınav yerlerini duyurdu. 17 Mayıs - 6 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan sözleşmeli öğretmen sözlü sınavı için ön başvuru süreci tamamlanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan mülakat 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakat yerlerinin ardından, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri sorgulama sayfası araştırılıyor. İşte, ayrıntılar...

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAVI ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmen 17 Mayıs - 6 Haziran 2021 tarihleri arasında uygulanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları 8 Temmuz'da açıklanacak. Atama tercihleri ise 1-6 Eylül arasında gerçekleşecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SINAV YERİ SORGULAMA SAYFASI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ İÇİN TIKLAYIN



