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Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri sorgulama sayfası | İşte e-devlet girişi

03.05.2021 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmen sınav yerleri belli oldu. 15-26 Mart tarihleri arasında başvuru ve sınav merkezi tercihlerinin tamamlanmasının ardından bugün, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin sözleşmeli öğretmen araması için sınav yerleri duyuruldu. İşte, e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri sorgulama sayfası...

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri sorgulama sayfası | İşte e-devlet girişi

MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen sınav yerlerini duyurdu. 17 Mayıs - 6 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan sözleşmeli öğretmen sözlü sınavı için ön başvuru süreci tamamlanmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan mülakat 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması mülakat yerlerinin ardından, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri sorgulama sayfası araştırılıyor. İşte, ayrıntılar...

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAVI ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmen 17 Mayıs - 6 Haziran 2021 tarihleri arasında uygulanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları 8 Temmuz'da açıklanacak. Atama tercihleri ise 1-6 Eylül arasında gerçekleşecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SINAV YERİ SORGULAMA SAYFASI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT YERLERİ İÇİN TIKLAYIN


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öğretmen ataması Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı
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