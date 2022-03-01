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SpaceX'ten Ukrayna'ya Starlink! Sosyal medyayı salladı

01.03.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SpaceX şirketi, Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'ya kullanıcıların uydu üzerinden internete bağlanmasını sağlayan Starlink terminalleri gönderdi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mikhailo Fedorov, Elon Musk'a Twitter üzerinden teşekkür etti. Elon Musk da Fedorov’un teşekkür mesajına Twitter’dan yanıt verdi. Ukraynalı bakanın paylaştığı fotoğraf ve teşekkür mesajı, Twitter'da çok sayıda beğeni aldı.

SpaceX'ten Ukrayna'ya Starlink! Sosyal medyayı salladı

Rusya'nın askeri operasyonunun altıncı gününe girdiği Ukrayna'da, muhtemel bir internet kesintisinin önüne geçecek önemli bir gelişme yaşandı.

BBC'nin haberine göre SpaceX şirketinin gönderdiği uydu internet servisi Starlink terminalleri Ukrayna'ya ulaştı. Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mikhailo Fedorov, kullanıcıların uydu üzerinden internete bağlanmasını sağlayan terminallerin fotoğrafını Twitter'dan paylaşarak Elon Musk'a teşekkür etti. Musk ise “Rica ederim” diye yanıt verdi.

Ukraynalı bakanın paylaştığı fotoğraf ve teşekkür mesajı, Twitter'da çok sayıda beğeni aldı.

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Fedorov daha önce Elon Musk'ı Twitter'dan etiketleyerek Ukrayna'daki internet kesintilerine karşı Starlink terminalleri göndermesini istemişti. Space X'in kurucusu Elon Musk hafta sonu yaptığı açıklamada Starlink'in Ukrayna'da aktif olduğunu ve daha fazla ekipmanın da yolda olduğunu belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Starlink
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