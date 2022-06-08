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Sperm sayısını artırmak için bir an önce bırakmanız gereken kötü alışkanlıklar

08.06.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuk sahibi olmak isteyen erkeklerin mutlaka dikkat etmesi bazı konular var. Üreme sağlığına zarar gelmemesi için kötü yaşam tarzından bir an önce uzaklaşmak en önemli unsurların başında geliyor. Sperm sayısını artırmak için doktorların önemle vurguladığı birkaç değişikliği hemen hayata geçirebilirsiniz. Bunların başında sigarayı bırakmak geliyor. İşte erkeklerin üreme sağlığı için dikkat etmesi gerekenler.

Sperm sayısını artırmak için bir an önce bırakmanız gereken kötü alışkanlıklar

Otuzlu yaşların ortasındaysanız ve sağlığınızı pek önemsemeden kaygısız bir yaşam tarzı sürüyorsanız ve çocuk sahibi olmak istiyorsanız dikkat etmeniz gerekenler var. Araştırmacılar bir erkeğin 40 yaşına geldiğinde üreme kapasitelerinin azalmaya başladığı konusunda uyarılarda bulunuyor.

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Araştırmalar, çiftlerdeki kısırlık vakalarının neredeyse %50'sinin erkek partnerdeki sağlık koşullarından kaynaklandığını öne sürüyor. Erkek üreme sağlığını bir dizi faktör etkileyebilir ve bunlardan bazıları doğuştan, yani doğum anından itibaren mevcut olan kusurlar olabilirken, bunların bir kısmı yaşamlarında edinilmiş alışkanlıklardır.

ERKEKLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR

HAREKETSİZLİK

Sağlıklı bir yaşam tarzı düzenli egzersiz gerektirir. Zinde ve aktif kalmak için düzenli bir egzersiz rutinine bağlı kalmalısınız. Haftada beş gün 30 dakika egzersiz yapmak, dayanıklılığınızı, bağışıklığınızı, iyileştirme yeteneklerinizi ve genel doğurganlığınızı geliştirmenize yardımcı olacaktır.

KONTROLSÜZ İLAÇ KULLANIMI

Herhangi bir ilacı kullanmadan önce daima doktorunuzdan tavsiye alın. Bazı ilaçlar doğurganlığınızı etkileyebilir. İlaç alıyorsanız, yan etkileri doktorunuzla konuşun. Kas büyümesi ve vücut geliştirme için bazı insanlar steroid kullanımına yönelir. Bu, sağlığınız için inanılmaz derecede zararlıdır.

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SAĞLIKSIZ BESLENME

Doğurganlık seviyenizi iyi tutmak istiyorsanız, çok sık fast food yeme alışkanlığından vazgeçmek en iyisidir. Yakın tarihli bir araştırmaya göre, işlenmiş et yiyen erkeklerin, daha az yiyenlere göre çok daha az sayıda "normal" şekilli sperm hücresi vardı.

OBEZİTE

Obezite, bir erkeğin üreme kapasitesi üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Hem fazla kilolu hem de zayıf erkekler doğurganlık sorunları yaşayabilir. Kilo problemleri sadece sperm sayısını değil aynı zamanda testislerdeki germ hücrelerinin fiziksel ve moleküler yapısını ve nihayetinde olgun spermi de etkiler.

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CİNSEL HASTALIKLAR

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, önlenebilecek kısırlığın önde gelen nedenidir. Bilin bakalım hangi sağlıksız alışkanlık cinsel yolla bulaşan bir hastalığa yakalanma şansını artırıyor? Korunmasız seks yapmak. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar üreme sağlığınıza pelvik inflamatuar hastalıktan tıkanmış fallop tüplerine kadar çeşitli şekillerde zarar verebilir, bu yüzden üzgün olmaktansa dikkatli olmak en iyisidir.

ISINMIŞ CİSİMLER

Skrotumun dizüstü bilgisayarlar gibi ısıtılmış nesnelere maruz kalması sperm üretimini engelleyerek sayılarını azaltabilir.

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STRES

Stres, erkek doğurganlığını doğrudan etkileyebilecek testosteron dengesizliği gibi hormonal değişikliklere yol açabilir.


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