Spermli pantolon delil olarak sunuldu! İki liseli erkek çocuğuna mahalle muhtarından cinsel taciz iddiası... Önce para verip, sonra silahını çıkarmış

Cinsel istismar, silah, para, liseli, muhtar... Mide bulandıran olay İstanbul'daki bir muhtarlıkta meydana geldi. Bağcılar'da bir mahalle muhtarının iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanıp görevden alınması gündem yaratırken, dava dosyasındaki iğrenç detaylar mide bulandırdı. BirGün'den Timur Soykan'ın haberine göre, 13 Mart 2023 günü Bağcılar Polis Merkezi Amirliği’ne giden bir anne, mahalle muhtarından şikâyetçi olmak istediğini söyledi. Burada beyanı alınan anne, muhtarın 16 yaşındaki lise öğrencisi oğluna cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü.

800 LİRA VERDİ, KAMERA OLMAYAN BÖLÜME GEÇİRDİ

İşçi olarak çalışan anne özetle şunları söyledi:

“Dün akşam, 12 Mart 2023 akşamı oğlum evdeyken bana muhtarın kendisine cinsel davranışlarda bulunduğunu söyledi. Ben daha açık anlatmasını istedim. Oğlum, muhtarın kendisini muhtarlıkta içeriye çağırdığını ve kendisine yardım adı altında 800 lira verdiğini söyledi. Sonrasında kamera olmayan bir bölmeye geçtiklerini anlattı.”

BELİNDEN SİLAHINI ÇIKARMIŞ...

Cinsel istismara yönelik oğlunun anlattıklarını polise aktaran anne, “Ben oğluma neden buna engel olmadığını sordum. Oğlum, muhtarın içeriye girdiklerinde silahını belinin arkasından çıkardığını ve monitörün altına koyduğunu anlattı. Kendisinin ‘Beni vurmazsın di mi’ dediğini söyledi. Ben bu durumda şok geçirdim. Psikolojik olarak çok etkilendim. Biz bu şahsı 10 yıldır tanırız. Oğluma bağış adı altında ara sıra para verir.”

SPERMLİ PANTOLON DELİL OLARAK SUNULDU

Anne, cinsel istismar sırasında oğlunun giydiği ve üzerinde sperm örnekleri olan pantolonu polise teslim etti.

BİR LİSE ÖĞRENCİSİ DAHA ŞİKAYETÇİ OLDU

Söz konusu skandal olayın ardından ikinci bir lise öğrencisi çocuk da kendisine yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikâyetçi oldu.

İki çocuk babası, 40 yaşındaki muhtar gözaltına alındı. 14 Mart 2023 günü savcılık sorgusunun ardından ‘Çocuğun Cinsel İstismarı’ suçundan tutuklanması istemiyle Bakırköy 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

MUHTARIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: CİNSEL MAKSATLI HERHANGİ BİR TEMASIM OLMAMIŞTIR

İddiaların odağındaki muhtar buradaki ifadesinde “… anlattıkları hususlar doğru değildir. Cinsel maksatlı herhangi bir temasım olmamıştır. Kaldı ki bugün itibariyle (İkinci şikayetçi çocuğun ismini söylüyor) ve annesi savcılığa dilekçe yazarak ifadesinde yer alan anlatımlarını arkadaşı (İlk şikayetçi çocuğun ismini söylüyor) yönlendirmesi ve tesiri ile yaptığını, halbuki olayın iç yüzünün anlattığı gibi olmadığı yönünde dilekçe vermişlerdir… Hakkımdaki isnadı kabul etmem. Ben mahallede sevilen bir kişiyim. Serbest bırakılmamı talep ediyorum” dedi.

AVUKAT: MAĞDURUN 18 YAŞINDAN KÜÇÜK OLDUĞUNU BİLMEMEKTEDİR

Muhtarın avukatı ise yaptığı açıklamada “Müvekkilim savunmasında beyan ettiği gibi mağdurun 18 yaşından küçük olduğunu bilmemektedir. Müvekkilim toplum içinde sevilen bir insandır. Bu suç ile muhatap olduğu için mağdurdur. Mağdurun vermiş olduğu beyanlar yalan beyandır… Müvekkilim görüntülerde yan tarafa geçtiğinde üzerinde taşımakta olduğu silahı yoktur. Kamera kayıtlarına denk gelecek şekilde bir arbede ya da darp olayı söz konusu değildir… “ diyerek müvekkilini savundu.



