Spoiler ne demek? Spoiler vermek ne anlama geliyor? Herkesin dilindeki spoiler nedir?

Sosyal medyada ve günlük yaşamda bazı yabancı kelimeler çok sık kullanılıyor. İnternet çağı ile birlikte hayatımıza girmiş olan bu kelimelerden bir tanesi de “spoiler”. Sosyal medyada kısa bir süre önce yeniden fazlasıyla gündem olan bu kelimeyle ilgili pek çok vatandaş, “Spoiler ne demek?” sorusunu soruyor. İşte, “spoiler vermek” şeklinde cümle içerisinde kullanılan kelimenin anlamı…

Spoiler genellikle filmler için kullanılan bir kelime olsa da aslında kitap, dizi ya da bazen bir şarkı için bile geçerli olabiliyor. “Spoiler nedir?” sorusunun cevabı olarak bir eseri okumamış ya da izlememiş kişiye önce onun hakkında kilit bazı bilgiler veren ve kişinin o eserden alacağı hazzı etkileyebilen açıklamalar ya da ipuçlarından bahsedilebiliyor. Bir bilginin spoiler olabilmesi için öğrenildiğinde o filmin ya da kitabın tüm değerini kaybetmesine yol açması ya da kişinin merak duyduğunu ortadan kaldırmasına neden olması gerekiyor. Bu yüzden özellikle bir kitabın ya da filmin konusu anlatılırken spoiler özelliği taşımamasına dikkat edilmesi mühim oluyor.