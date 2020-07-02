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Spoiler ne demek? Spoiler vermek ne anlama geliyor? Herkesin dilindeki spoiler nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 11:21 | Son Güncelleme

Sosyal medyada çok sık gündeme gelen ve pek çok kişinin hakkında konuştuğu spoiler ile ilgili kimi vatandaşlar merak içerisinde. “Spoiler ne demek?” sorusunu soran vatandaşlar, “spoiler vermek” tanımının da ne anlama geldiğini merak ediyor. Peki, herkesin bahsettiği spoiler nedir? İşte detaylar…

Spoiler ne demek? Spoiler vermek ne anlama geliyor? Herkesin dilindeki spoiler nedir?

Sosyal medyada ve günlük yaşamda bazı yabancı kelimeler çok sık kullanılıyor. İnternet çağı ile birlikte hayatımıza girmiş olan bu kelimelerden bir tanesi de “spoiler”. Sosyal medyada kısa bir süre önce yeniden fazlasıyla gündem olan bu kelimeyle ilgili pek çok vatandaş, “Spoiler ne demek?” sorusunu soruyor. İşte, “spoiler vermek” şeklinde cümle içerisinde kullanılan kelimenin anlamı…

Spoiler ne demek?

Spoiler genellikle filmler için kullanılan bir kelime olsa da aslında kitap, dizi ya da bazen bir şarkı için bile geçerli olabiliyor. “Spoiler nedir?” sorusunun cevabı olarak bir eseri okumamış ya da izlememiş kişiye önce onun hakkında kilit bazı bilgiler veren ve kişinin o eserden alacağı hazzı etkileyebilen açıklamalar ya da ipuçlarından bahsedilebiliyor. Bir bilginin spoiler olabilmesi için öğrenildiğinde o filmin ya da kitabın tüm değerini kaybetmesine yol açması ya da kişinin merak duyduğunu ortadan kaldırmasına neden olması gerekiyor. Bu yüzden özellikle bir kitabın ya da filmin konusu anlatılırken spoiler özelliği taşımamasına dikkat edilmesi mühim oluyor.

Spoiler vermek ne demek?

Spoiler vermek ise bu ipuçlarının filmi ya da diziyi izlemiş kişiler tarafından henüz izlememiş olanlara söylenmesi anlamına geliyor. Spoiler verme durumu kimi zaman bilinçsiz şekilde yapılırken kimi zaman da özellikle internet ortamında bilinçli olarak yapılabiliyor. Spoiler yemek tabiri ise internet ortamında bu açıklamayı görmüş olan kişilerin istemeden o kilit bilgiyi öğrenmiş ve filmin tüm hazzı kaçırmış olmasını açıklıyor. Bunların yanı sıra insanlar tarafından “Spoiler alert ne demek?” sorusu soruluyor. Spoiler alert, bir tür spoiler uyarısıdır. İnsanların internette bir yazıyı okurken bir diziyle ilgili spoiler yememesi için eğer spoiler verilmişse öncesinde mutlaka bu kelime ile uyarı yapılıyor.

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