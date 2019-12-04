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Spor İstanbul'dan Dünya Engelliler Günü etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 13:08 | Son Güncelleme

Spor İstanbul Genel Müdürü İzzet Renay Onur: - "Hem engelli, hem de engelsiz bireyleri yarışırken izliyoruz. Amaç engelli bireylerin yaptıkları sporu ne kadar iyi yaptıklarını izlemek" - "Bizim tesislerimizi yılda 500 bin vatandaş kullanıyor, 5 milyon kere. Bunların 5 bini şu anda engelli bireyler. Bu sayıyı da artırmamız gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği AŞ, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Fatih Spor Kompleksinde gerçekleşen etkinlikte, engelli yüzme yarışları ile BJK-1907 ve Fenerbahçe tekerlekli sandalye basketbol takımları gösteri maçı yaptı.

Çocuk atletizm programları da yapılan etkinlikte, bazı annelerin göz yaşları içerisinde çocuklarını izlediği görüldü.

Etkinlikler çerçevesinde, engelli sporcuların antrenman ve maçlarında yakalanan karelerden oluşan "Yaşamda Kal" fotoğraf sergisi de Spor İstanbul Genel Müdürlüğünde ziyaretçileri ağırladı.

Onur, Dünya Engelliler Günü'nde oturup konuşmak yerine engelli bireylerin sporda ne kadar başarılı olduğunu engelli ve engelli olmayan bireylerin görmesi için planladıklarını söyledi.

Performans sporunda çok iyi olan yüzme ve basketbolu seçtiklerini belirten Onur, şunları kaydetti:

"Kulüplerden sporcuları getirmeleri için rica ettik. Hem engelli, hem de engelsiz bireyleri birlikte yarışırken izliyoruz. Amaç engelli bireylerin yaptıkları sporu ne kadar iyi yaptıklarını izlemek. Hem bizlere hem de engelli bireylere ilham vermelerini istedik. Spor İstanbul, büyükşehrin iştiraki. Bizim tesislerimizi yılda 500 bin vatandaş kullanıyor, 5 milyon kere. Bunların 5 bini şu anda engelli bireyler. Bu sayıyı da artırmamız gerekiyor. Bu yönde biraz çalışıyor olacağız."

Paralimpik yüzücü Emine Avcu da, 50 metre yüzeceklerini belirterek, hayattan kaçmak için değil hayatı kaçırmamak için elinden geleni yaptığını dile getirdi.

Avcu, "Milli yüzücü olmak için Avrupa barajlarını geçiyorum. Ocak ayında Belarus'ta yapılacak yarışmaya katılacağım. Ülkemizi en iyi bir şekilde temsiz etmeye çalışacağım. Bu sporu 1,5 senedir yapıyorum. 22 yaşıma kadar hiç suya girmemiş bir bireyim. 1,5 seneni içerisinde ufak adımlarla hem Türkiye şampiyonluğu yaşadım, hem de Avrupa barajlarını geçtim." dedi.

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