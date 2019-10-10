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"Spor, kardeşliği pekiştiren bir araçtır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 11:22 | Son Güncelleme

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl: - "Spor, birleştirici ve kardeşliği pekiştiren bir araçtır. Hastaneler arası futbol turnuvasıyla amacımız akademik camiada sporu yaygınlaştırmak"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, "Spor, birleştirici ve kardeşliği pekiştiren bir araçtır. Hastaneler arası futbol turnuvasıyla amacımız akademik camiada sporu yaygınlaştırmak." ifadelerini kullandı.

SBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ankara ve İstanbul il sağlık müdürlüklerine bağlı hastaneler ile ortaklaşa düzenlenen "Eğitim ve Araştırma Hastaneleri Arası Futbol Turnuvası"nın final maçı dün yapıldı.

Final karşılaşması öncesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, turnuvayı 14 Mart Tıp Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlediklerini vurguladı.

Turnuvanın SBÜ akademik birimleri ve afiliye olunan eğitim araştırma hastanelerinin oluşturdukları futbol takımları arasında yapıldığını dile getiren Erdöl, "Spor, birleştirici ve kardeşliği pekiştiren bir araçtır. Kurumlarımız arası iş birliğinin pekişmesi, spor kültürünün yaygınlaşması açısından bu turnuvayı önemsiyorum. Hastaneler arası futbol turnuvasıyla amacımız akademik camiada sporu yaygınlaştırmak." değerlendirmesinde bulundu.

SBÜ Gülhane Külliyesi Futbol Sahasında gerçekleştirilen turnuvanın finalinde İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi futbol takımı ile Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi takımı karşılaştı. Karşılaşmayı 3-2 üstünlükle tamamlayan İstanbul takımı turnuvanın birincisi oldu.

Bu arada, maç sırasında, saha dışında sigara yakmak isteyen bir izleyiciye ise hakem tarafından kırmızı kart gösterildi.

Final maçı öncesi AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in yer aldığı Meclis Spor ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Erdöl'ün oynadığı Şöhretler Karması da dostluk maçı yaptı. Meclis Spor karşılaşmayı 5-4 kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cevdet Erdöl futbol turnuvası

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