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Spor salonları kapanacak mı? Gözler yeni kararlara çevrildi! Spor salonları kapatılacak mı?

30.11.2020 17:17 | Son Güncelleme:
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Spor salonları kapanacak mı? Gözler yeni kararlara çevrildi! Spor salonları kapatılacak mı?

Geçtiğimiz haftalarda uygulanmaya başlanan yeni koronavirüs tedbirleri nedeniyle çok sayıda vatandaş spor salonları kapanacak mı sorusunun yanıtını merak ediyor. Konuyla ilgili olarak gözler Beştepe'de yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklanması beklenen yeni kararlara çevrildi. Peki, spor salonları kapanıyor mu? Spor salonları kapatılacak mı? Şu anda spor salonları açık mı, kapalı mı? İşte detaylar...

Geçtiğimiz haftalarda uygulanmaya başlanan yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlar uzun süre spor salonları açık mı yoksa kapalı mı sorusunun yanıtını araştırmıştı. Şimdi ise gözler Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısına çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başlayan toplantı sonrasında sokağa çıkma kısıtlamasının genişletilmesi başta olmak üzere bazı yeni önlemlerin alınması bekleniyor. Peki, spor salonları kapatıldı mı? Spor salonları kapanacak mı? İşte detaylar...

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SPOR SALONLARI KAPANIYOR MU?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında dünya genelinde artış gösteren vaka sayıları nedeniyle Türkiye’de de yeni tedbirler alınmıştı. Yeni tedbirler çerçevesinde bazı işletmeler yıl sonuna kadar kapatılırken bazı işletmelerin ise hizmet saatlerine ve yöntemlerine çeşitli kısıtlamalar getirilmişti. Daha önce İçişleri Bakanlığının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler arasında spor salonları ile ilgili bir karar bulunmuyordu. Dolayısıyla geçtiğimiz hafta alınan tedbirler doğrultusunda salonlar kapatılmamıştı. Ancak alınacak yeni tedbirlerin neticesinde durumunun ne olacağı henüz bilinmiyor.

SPOR SALONLARI KAPATILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında saat 15:30'da başlayan kritik toplantıda ana gündem maddesi koronavirüs salgınına karşı alınacak yeni önlemler ve kısıtlamalar. Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması beklenirken, hafta sonu sokağa çıkma yasağının genişletilmesi, yasağın bazı illerde hafta içi de uygulanması ve büyükşehirlerde seyahat kısıtlaması gibi yeni önlemlerin alınması bekleniyor. Kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak. Şu anda spor salonlarının durumuyla ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklama sonrasında konunun netlik kazanması bekleniyor.

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