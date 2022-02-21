Spor severlere hediye olarak alabileceğiniz 200 TL altı en güzel hediyeler

Hediye seçmek oldukça zorlayıcı olabiliyor. Ancak hediye alacağınız kişinin ilgi alanlarını belirleyerek hediye seçmek işinizi çok daha kolaylaştırır. Spor yapan birine hediye alacaksanız ya da hediye alarak sevdiğiniz birini spora yönlendirmek istiyorsanız şanslısınız. Hediye alacağınız kişinin yaptığı sporu veya onu hangi spora yönlendirmek istediğinizi düşünün. Bu detayı bilmiyorsanız daha genel spor ekipmanlarına yönelmeyi deneyebilirsiniz. Evde ya da spor salonunda kullanacağı alternatiflere göre ekonomik bir hediye mutlaka bulabilirsiniz. Eğer en iyi hediye önerilerine ihtiyaç duyuyorsanız yazımızı inceleyebilir, birbirinden kaliteli spor ürünlerini güvenle satın alabilirsiniz.

1. Su demek hayat demek: Puma Training Çelik Su Matarası

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Hangi sporu yapıyor olursa olsun hediye alacağınız kişi için en avantajlı hediyelerden biri, su mataraları. Her durumda ihtiyaç duyacağı için mutlaka beğeneceği seçenekler arasında yer alır. Matara almadan önce dikkat etmeniz gereken en önemli nokta, mataranın hangi materyalle üretildiği olmalı. Plastik mataralar genellikle koku yaptığından tercih etmemekte fayda var. Çelik bir matara alıyorsanız paslanmaz özellikte olmasına dikkat etmelisiniz. Puma'nın çelik su matarası tam olarak spor kullanımı için tasarlanan bir ürün. Doğal materyalle üretilen matara, vidalı kapağı sayesinde sızdırmaz. 600 ml kapasitesiyle de oldukça kullanışlı.

2. Evde kasları geliştirmek için birebir: Dambıl Seti

Evde yapılabilecek en basit sporlardan biri, kas geliştirmek için dambıl çalışmak olabilir. Kas görünümüne önem veren birine hediye alacaksınız ve evinde dambıl olmadığını biliyorsanız hiç düşünmeyin deriz. Yanında gelen ağırlıklar takılıp çıkarılabildiği için ürünü hem kadınlar hem erkekler rahatça kullanabilir. Dambılcım Dambıl Seti'nin 20, 35, 45 kg gibi farklı seçenekleri mevcut. Başlangıç seviyesinde bir ürün için 20 kg ideal bir dambıl seti olabilir. Uçlarındaki tıpalar sayesinde kullanım sırasında çıkmayan ve tutma yeri kaydırmayan dambılları sevdiklerinize hediye etmek için güvenle tercih edebilirsiniz.

3. Pilatessiz olmaz: Avessa Delux Pilates Seti

Spor denilince, özellikle de kadınlar için, akla ilk olarak pilates geliyor. Son dönemde popüler hale gelen pilates, özellikle evde geçirdiğimiz zamanların artmasıyla çok daha fazla tercih ediliyor. Bu nedenle evde spor yapmaktan hoşlananlar için alınabilecek en güzel hediyelerden biri hiç şüphesiz pilates seti. Yer matı, direnç lastiği, pilates topu ve mini dambıllarıyla pilatesin tüm aşamaları için kolayca kullanılabilir bir hediye isterseniz Avesa Delux Pilates Set'ni tercih edebilirsiniz. Üstelik tek bir hediyeyle sevdiğiniz kişinin birçok farklı ihtiyacını da karşılayabilirsiniz.

4. "Sağlığını önemsiyorum." mesajı verin: SmartWatch M4 Akıllı Bileklik

Elektrikli kalp ve nabız sensörü, adımsayar, uyku takibi... Tüm bu özellikleri birine hediye etmek, "Seni önemsiyorum." demenin bir diğer yolu, değil mi? Spor yapanlar bu değerleri takip etmeyi sever. Günde kaç adım attıklarını, spor sonrası kalp atış hızının normal olup olmadığını, uygu kalitesinin nasıl olduğunu sürekli kontrol etmek isterler. Tüm bunlar için alacağınız SmartWatch M4 Akıllı Bileklik hem ekonomik hem avantajlı hediye seçeneği konusunda en doğru tercih olabilir. Uyumlu rengi ve estetik tasarımıyla hem kadın hem erkeklerin kullanabileceği model, birçok fonksiyonuyla da oldukça kullanışlı.

5. Sporda da şıklığa önem verenler için: Happiness İst. Eşofman Takımı

Spor yaparken daha şık eşofman takımları tercih edildiğinde spora karşı duyulan motivasyon da ister istemez artıyor. Bu nedenle sporsever birine hediye alacaksanız eşofman takımlarını da mutlaka düşünmelisiniz. Rahat ve terletmeyen eşofman takımları, spor için doğru seçim. Renk tercihini tamamen hediye alacağınız kişinin zevkine göre belirleyebilirsiniz. Happiness İst. eşofman takımları hem spora uygun yapısı hem şık duruşu ile aradığınız hediye olabilir. Birçok renk seçeneği bulunan takımın geniş beden skalası arasından hediye almak istediğiniz kişinin zevkine ve bedenine uygun seçimi kolayca yapabilirsiniz.

6. Müziksiz spor düşünülemez: Lenovo LP1 Bluetooth Kulaklık

Müziksiz spor olmaz. Bu nedenle bir sporsevere hediye almayı düşünüyorsanız mutlaka değerlendirmeniz gereken alternatiflerden biri de kulaklıklar. Spor sırasında kolay kullanım için kablosuz modelleri öncelikli olarak düşünebilirsiniz. Lenova'nın Bluetooth Kulaklık'ları hem uzun süre kullanıma uygun ve kaliteli hem tam bir fiyat performans ürünü. Ses kalitesi de oldukça yüksek kablosuz kulaklıklar Android ve IOS uyumlu olduğu için tüm akıllı cihazlarla kolayca bağlantı kurabilir. Kablosuz ve kulak içi bir model olduğu için spor sırasında rahat kullanılır. Gürültü azaltıcı özelliği ise her sporcunun hayali!

7. Sporda telefon taşıma sorunu bitiyor: NEPAK Telefon Kol Bandı ve Kemeri

Spor yaparken telefon taşımak, en önemli sorunlardan biri. Koşarken düşebilir, cebinize koysanız rahat hareket edemezsiniz, yanınıza almasanız müzik dinleyemezsiniz gibi istenmeyen birçok soruna sebep olabilir. Tüm bu sorunları kol bandı veya bel kemeri ile kolayca çözmek mümkün. Bu nedenle spor yapan birine hediye alacaksanız mutlaka bu alternatifi de değerlendirmelisiniz. Nepak'a ait ürün sayesinde hediye alacağınız kişi spor sırasında telefonu ister koluna taksın ister beline. Paketin içinden her iki aparat da çıktığı için hangisini tercih edeceğini düşünmeden gönül rahatlığıyla hediye edebilirsiniz. Üstelik yan cepleri sayesinde kredi kartı, kulaklık gibi diğer eşyaları da rahatça yanında taşıyabilir.

8. Sporcuya sağlıklı beslenmek yakışır: Sporcu Beslenmesi

Çoğu zaman spor yaparken ne tür gıdalar tüketmemiz gerektiğiyle ilgili karar veremeyiz. Spor öncesi ve spordan sonra neler tüketilmeli, günlük beslenme nasıl düzenlenmeli gibi sorunların çözümü için bu işin uzmanlarına başvurmak, her zaman en doğru seçenek. Sporcu Beslenmesi kitabı ile spor yaparken alınması gereken vitamin ve mineraller, farklı spor dallarına göre beslenme şekilleri, menü planlamaları gibi beslenme ile ilgili akla takılan her türlü soruya cevap bulmak mümkün. Spor yapan birine hediye alternatifi arıyorsanız onu doğru beslenmeye yönlendirmek de güzel bir seçenek.

9. Spor ayakkabı ile gönülleri fethedin: Slazenger Spor Ayakkabı

Spor ayakkabıları herkes sever. Hediye olarak spor ayakkabı alıp da mutlu etmeyeceğiniz kişi neredeyse yok. Spor ayakkabılar, uygun fiyatlı alternatiflerini de bulabileceğiniz hediye seçeneklerinden biri. Hem ayak rahatlığını önemseyen hem şık duruş sergileyen Slazenger Spor Ayakkabı, tam bir fiyat performans hediyesi. Dayanıklı materyalleri ve konforlu tasarımıyla uzun süre kullanılır. Suni deri ile üretilen ayakkabının siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği mevcut. Her türlü spor ve günlük kombinle rahatlıkla kullanılabilir. Geniş beden skalasından hediye alacağınız kişinin ayak numarasını kolayca bulabilirsiniz.

10. Spor çorabı olmadan olmaz: Adidas Bilek Boy Çorap Seti

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Spor yaparken özellikle şortların altına giyilen çoraplara çok dikkat edilir. Spor kombinlerinin vazgeçilmezi çoraplar, spor severler tarafından son zamanlarda çok dikkat edilen detaylardan biri. Renkli alternatifleri de olmakla birlikte klasik bir hediye arıyorsanız Adidas'ın spor çorap setini hediye olarak tercih edebilirsiniz. Çoraplar, terletmeyen yapısıyla spora uygun olarak üretilir. Pamuk oranı fazla olduğundan koku yapmaz. Bu sayede spor sırasında rahatlıkla kullanılabilir. Ürünün 3 farklı renk alternatifi mevcut. Hem sade hem sürekli kullanılabilecek bir hediye alternatifi arıyorsanız spor çoraplarını mutlaka değerlendirin deriz.