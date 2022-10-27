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Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta heyecanı yaşanacak

27.10.2022 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta heyecanı yaşanacak

Spor Toto 1. Lig'de 11. hafta heyecanı yaşanacak

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasının açılış maçında yarın Altınordu ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 11. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Altınordu-Yeni Malatyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

29 Ekim Cumartesi:

13.30 Pendikspor-Yılport Samsunspor (Pendik)

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Çaykur Rizespor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Sakaryaspor-Altay (Yeni Sakarya Atatürk)

19.00 Göztepe-Altaş Denizlispor (Gürsel Aksel)

30 Ekim Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Erzurumspor FK-Eyüpspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Dyorex Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

31 Ekim Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman)

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futbol spor toto 1.lig

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