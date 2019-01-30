HABER

"Spor yapmakla damara yerleştirilen stent oynamaz"

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.01.2019 21:56 | Son Güncelleme

Kardiyoloji Uzmanı Uzm.

Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ömer Şahin, hareketle, sporla ve koşmakla damara yerleştirilmiş olan stentin yerinden oynamadığını söyledi.
Medicana Sivas Hastanesi doktorlarından Uzm. Dr. Ömer Şahin, anjiyonun damarların görüntülenmesi işlemi olduğunu ifade ederek, “Kalbi besleyen atardamarlara koroner damarlar denilmektedir. Kalbi besleyen atardamarların görüntülenmesi işlemine de koroner anjiyografi denilmektedir. Kalp anjiyosu yapılmadan önce bir takım tetkikler ile hazırlık yapmak gerekir. İşlemden önce en az 4 saat bir şey yiyip içilmemesi gerekmektedir. İşlem kasık, bilek ya da kol atardamarın yapılır. İşlem bölgesi temizliğinden sonra temiz örtüler serilerek işleme başlanır. İşlem esnasında sadece atardamar bölgesine lokal anestezi yapılır, hasta tamamen uyanıktır. Atardamara kanül yerleştirdikten sonra esnek ince borular yardımıyla kalbi besleyen atardamara ulaşılır. Boyalı madde verilerek damarların hareketli görüntüleri film olarak kaydedilir. Kaydedilen görüntüler incelenerek tanı ve tedavi planı yapılır ”dedi.
Kimler olmalı?
Şahin, anjiyonun acilen kalp krizi geçiren hastalara yapılması gerektiğini söyleyerek, “Kap krizi geçiren hastalar, efor testi pozitif çıkan hastalar, EKO’da kalp kasılması sorunu olan kişilere, kalp sintigrafisi testinde koroner arter hastalığı şüphesi olanlar, bilgisayarlı tomografide damar darlığı şüphesi bulunanlar, kapak hastalığı olanlar ve By-pass ameliyatı yapılan hastalarda 5. yıl kontrolünde, bu tür hastalara yapılır. Anjiyo hem tanı hem de tedavi yöntemidir. Görüntüleme yapıldıktan sonra aynı anda darlık veya tıkanıklık olan kısıma müdahale edilerek tedavi yapılması sağlanır. Damar tıkanıklığını açmak için balon ve stent kullanılır. Kalp anjiyosu yaklaşık 10-15 dakika sürmektedir. Tedavi amaçlı balon veya stent yapılması durumunda işlem süresi 30 dakika kadar uzamaktadır. İşlem sonrası aynı gün eve ve ertesi günde işe dönülebilir. Kalp krizi sebebiyle kalp anjiyosu yapılması durumunda bu süre ortalama 3 güne çıkar ” şeklinde konuştu.
Şahin, stent takılmasının ardından yapılan hareketlerle, sporla, koşmakla damara yerleştirilmiş olan stentin yerinden oynamayacağını belirterek, “Balon patlatılmaz, sadece darlık bölgesinde şişirilip o bölgenin genişlemesi sağlanır. Daha önceden damara yerleştirilmiş stent değiştirilemez, çıkartılamaz. Hareketle, sporla, koşmakla damara yerleştirilmiş olan stent yerinden oynamaz, kayma yapmaz. İhtiyaç olduğu her an anjiyo yapılabilir, belirli bir sayısı yoktur. Sağ kasık, sol kasık, sağ bilek, sol bilek veya sağ kol, sol koldan yapılabilir. Yağlı ya da yağsız stent yoktur. İlaç kaplı ve ilaç kaplı olmayan stent vardır. Kalp anjiyosu yapılan herkes kalp hastası değildir. Anjiyo bir tanı koyma aracıdır. Yetişkinlerde belirli bir yaştan önce yapılması tehlikeli değildir, tıbbi olarak yapılması gereken ve engel olmayan her hastaya yapılabilir. Bir kez anjiyo olduktan sonra belirli periyotlar ile tekrar anjiyo olmaya gerek yoktur. Yeniden tıbbi gereklilik olmadığı sürece rutin düzenli anjiyo yapılmaz” şeklinde konuştu.

Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık
İstanbul Cerrahi Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’ni açtıİstanbul Cerrahi Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’ni açtı
Uzmanlardan ebeveynlere ’Momo oyun’ uyarısıUzmanlardan ebeveynlere ’Momo oyun’ uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Ünlü giyim markası Türkiye'den ayrılıyor

Ünlü giyim markası Türkiye'den ayrılıyor

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara

IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma

IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

O hastalıklarla baş etmenin yolu tarhanadan geçiyor

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanı açıkladı! Yeni dönem başlıyor

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Bu besinleri tüketmek mutlu ediyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 yaşındaki Yağız bebek 55 kiloya ulaştı! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

3 yaşındaki bebek 55 kilo! Kilo almasını ilaç bile durduramıyor

Kalp krizi ve kalp spazmı soğuk havalarda artış gösteriyor

Dikkat! Soğuk havalar kalbi etkiliyor

Mide botoksu nedir? Mide botoksu yaptıran hastalar nasıl bir değişim yaşıyor? Mide botoksunun zararları var mıdır?

Mide botoksuyla kilolarına veda etti

Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi nasıl yapılır? Kolonoskopi sonucu hangi hastalıkları ortaya çıkarıyor?

Kolonoskopi hangi hastalıkların teşhisinde kullanılıyor?

Varis nedir? Varis neden olur? Varis tedavisinde varis çorabı dışında ne yapmalı? Fazla kilo varisi etkiler mi?

Çok ayakta kalanlar dikkat! Sonunuz böyle olmasın

Oyun terapisi nedir? Çocuklarda oyun terapisi nasıl uygulanır?

Çocukların korkusunu oyun diliyle yenin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.