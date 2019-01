"Spor yapmakla damara yerleştirilen stent oynamaz"

Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ömer Şahin, hareketle, sporla ve koşmakla damara yerleştirilmiş olan stentin yerinden oynamadığını söyledi.

Medicana Sivas Hastanesi doktorlarından Uzm. Dr. Ömer Şahin, anjiyonun damarların görüntülenmesi işlemi olduğunu ifade ederek, “Kalbi besleyen atardamarlara koroner damarlar denilmektedir. Kalbi besleyen atardamarların görüntülenmesi işlemine de koroner anjiyografi denilmektedir. Kalp anjiyosu yapılmadan önce bir takım tetkikler ile hazırlık yapmak gerekir. İşlemden önce en az 4 saat bir şey yiyip içilmemesi gerekmektedir. İşlem kasık, bilek ya da kol atardamarın yapılır. İşlem bölgesi temizliğinden sonra temiz örtüler serilerek işleme başlanır. İşlem esnasında sadece atardamar bölgesine lokal anestezi yapılır, hasta tamamen uyanıktır. Atardamara kanül yerleştirdikten sonra esnek ince borular yardımıyla kalbi besleyen atardamara ulaşılır. Boyalı madde verilerek damarların hareketli görüntüleri film olarak kaydedilir. Kaydedilen görüntüler incelenerek tanı ve tedavi planı yapılır ”dedi.

Kimler olmalı?

Şahin, anjiyonun acilen kalp krizi geçiren hastalara yapılması gerektiğini söyleyerek, “Kap krizi geçiren hastalar, efor testi pozitif çıkan hastalar, EKO’da kalp kasılması sorunu olan kişilere, kalp sintigrafisi testinde koroner arter hastalığı şüphesi olanlar, bilgisayarlı tomografide damar darlığı şüphesi bulunanlar, kapak hastalığı olanlar ve By-pass ameliyatı yapılan hastalarda 5. yıl kontrolünde, bu tür hastalara yapılır. Anjiyo hem tanı hem de tedavi yöntemidir. Görüntüleme yapıldıktan sonra aynı anda darlık veya tıkanıklık olan kısıma müdahale edilerek tedavi yapılması sağlanır. Damar tıkanıklığını açmak için balon ve stent kullanılır. Kalp anjiyosu yaklaşık 10-15 dakika sürmektedir. Tedavi amaçlı balon veya stent yapılması durumunda işlem süresi 30 dakika kadar uzamaktadır. İşlem sonrası aynı gün eve ve ertesi günde işe dönülebilir. Kalp krizi sebebiyle kalp anjiyosu yapılması durumunda bu süre ortalama 3 güne çıkar ” şeklinde konuştu.

Şahin, stent takılmasının ardından yapılan hareketlerle, sporla, koşmakla damara yerleştirilmiş olan stentin yerinden oynamayacağını belirterek, “Balon patlatılmaz, sadece darlık bölgesinde şişirilip o bölgenin genişlemesi sağlanır. Daha önceden damara yerleştirilmiş stent değiştirilemez, çıkartılamaz. Hareketle, sporla, koşmakla damara yerleştirilmiş olan stent yerinden oynamaz, kayma yapmaz. İhtiyaç olduğu her an anjiyo yapılabilir, belirli bir sayısı yoktur. Sağ kasık, sol kasık, sağ bilek, sol bilek veya sağ kol, sol koldan yapılabilir. Yağlı ya da yağsız stent yoktur. İlaç kaplı ve ilaç kaplı olmayan stent vardır. Kalp anjiyosu yapılan herkes kalp hastası değildir. Anjiyo bir tanı koyma aracıdır. Yetişkinlerde belirli bir yaştan önce yapılması tehlikeli değildir, tıbbi olarak yapılması gereken ve engel olmayan her hastaya yapılabilir. Bir kez anjiyo olduktan sonra belirli periyotlar ile tekrar anjiyo olmaya gerek yoktur. Yeniden tıbbi gereklilik olmadığı sürece rutin düzenli anjiyo yapılmaz” şeklinde konuştu.