Spotify çöktü mü? Spotify neden çöktü, neden açılmıyor?

Spotify, müşterileri mobil uygulamalar ve ücretsiz reklam akışı içeren ücretli bir abonelik programına yükseltmeye ikna ederken bir yandan da temel bir hizmet sunan ücretsiz bir müzik platformudur. Spotify kullanıcıları bu akşam sevdikleri müzik platformuna giremediklerini gördü. Akıllara hemen Spotify'nin çökmüş olabileceği geldi. Spotify'nin neden açılmadığına dair detaylı bilgilere haberimizde yer verdik.

SPOTİFY ÇÖKTÜ MÜ?

Sevilen çevrimdışı müzik platformu 8 Mart akşamı bir kesinyiye uğradı. Binlerce müziğin yer aldığı uygulamaya kullanıcılar ulaşamıyor. Dünyada ve Türkiye'de de severek kullanılan Spotify uygulamasına ne olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu akşam kullanıcıların erişilemediği uygulama sadece Spotify olmadı. Bunun yanında Twitter'dan da böyle bir haber gelmişti. İki uygulamanın da neden böyle arıza verdiği henüz bilinmiyor.

SPOTİFY NEDEN AÇILMIYOR?

Spotify, müşterilerine ücretsiz bir müzik akışı sunan bir platformdur. Bu ücretsiz seçeneğin yanında Spotify, kullanıcıları isterlerse ücretli, diledikleri şarkılara reklamsız da ulaşabilirler. Çevrimdışı müzik dinlemek isteyen kullanıcılar neden Spotify uygulamasına giremediklerini sorguluyor. Henüz Spotify'den resmi bir açıklama gelmedi.

TWİTTER NEDEN ÇÖKTÜ?

Twitter bazı problemlerle karşı karşıya. 7 Mart akşam saatlerinde başlayan problemler, 8 Mart gecesinde de devam ediyor. Özellikle mobil tarafındaki kullanıcıların bir bölümü uygulamaya erişemediklerini, bir diğer bölümü ise yapılan paylaşımların yenilenmediğini ve gelen yorumların gözükmediğini söylüyor.

Bu problemin ardından, tarayıcı üzerinden Twitter kullanan kişiler de benzer bir problemle karşılaştıklarını iletmeye başladı. Downdetector verilerine baktığımızdaysa, kullanıcılardan gelen geri bildirimlerin buraya da yansıdığını görüyoruz. Ayrıca sorun yalnızca ülkemizde değil, ABD ve diğer bölgelerde de meydana geliyor. Şu an için Twitter'ın konuyla alakalı açıklama yapması beklenmektedir.

