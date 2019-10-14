Srebrenitsa annelerinden Diyarbakır annelerine destek

İZMİR (AA) - Srebrenitsa annelerinden, Foça Savaş Kurbanları Derneği Başkanı Mithedo Oruli, çocukları dağa kaçırılan Diyarbakırlı annelere hitaben, "Dün biz ağlıyorduk bugün siz ağlıyorsunuz. Siz bizim yanımızdaydınız şimdi biz sizin yanınızdayız. Buraya yardım etmeye ve destek vermeye geldik." dedi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine, Srebrenitsalı annelerden destek geldi.

Bosna-Hersek’in Srebrenitsa şehrinde 11 Temmuz 1995'teki soykırımda çocukları şehit edilen annelerin kurduğu Srebrenitsa Anneleri Derneğinin de bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarından kadınlar, İzmir Saat Kulesi önünde basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Foça Savaş Kurbanları Derneği Başkanı Oruli, Diyarbakır'daki annelere ve Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek için geldiklerini belirtti.

Oruli, "Dün biz ağlıyorduk bugün siz ağlıyorsunuz. Siz bizim yanımızdaydınız şimdi biz sizin yanınızdayız. Buraya yardım etmeye ve destek vermeye geldik. Diyarbakır'daki anneleri ziyarete gideceğimiz için çok mutluyuz. Teröre hayır demek istiyoruz. Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.