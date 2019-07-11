Srebrenitsa soykırımının 24. yılı

"1995 yılı Temmuz ayında Bosna toprakları, insanlığın utanç vesikası olan Srebrenitsa soykırımına şahit olmuştur. Srebrenitsa’da Boşnaklar sistematik işkenceye, tecavüze maruz kalmıştır. 11 yaşından büyük bütün erkekler öldürülmüştür. İşkence ve tecavüz kampına dönen bölgede beş gün içinde resmi kayıtlara göre 8 bin 372 kişi can vermiştir. Bosna'da üç buçuk yıl devam eden savaşta 312 bin 000 kişi hayatını kaybetmiş, 2 milyon kişi evini terk etmek zorunda kalmış, 27 bin 734 kişi resmi kayıtlara kayıp olarak geçmiştir."

Ellerindeki silah gücünün ve Birleşmiş Milletlerin silah ambargosunun desteği ile Bosna Savaşı'nın ilerleyen dönemlerde Sırplar tarafından etnik temizliğe dönüştürüldüğü anımsatılan açıklamada, şöyle denildi:

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'ndan "81 il Kadın Kolları Başkanımız, yurt içi ve yurt dışındaki tüm teşkilat mensuplarımız, 4 milyon 700 bin üyemizle birlikte Srebrenitsa'da yapılan soykırımı kınıyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Uluslararası kamuoyunun, Batı'ya ve buna neden olan ülkelere hesap sormadığı ve soykırımı kabul etmeyenlerin başka soykırımların yapılmasına da göz yumduğu belirtilen açıklamada, "Bugün 'özgürlükçü, barış yanlısı, refah isteyen' bir Avrupa imajı çizilirken, Srebrenitsa'da soykırıma göz yuman Avrupa'dan hiç kimsenin bahsetmemesi oldukça manidardır. Srebrenitsa annelerinin ilmek ilmek ördüğü 11 yapraklı Srebrenitsa çiçeği yaşanan soykırımı simgelemektedir. Bilge Kral Aliya İzzetbegoviçin 'Bizi toprağa gömmeye çalıştılar, fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı.' sözleri hafızalarımızda güncelliğini korumaktadır." ifadelerine yer verildi.

AK Parti iktidarından önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda, üst düzey toplantılarda savaş çocuklarının ahından, yaşanan insanlık ayıplarından bahsedilmesi için hiçbir hükümetin öncü olmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'Dünya 5’ten büyüktür' diyene kadar mazlumların sesini kimse duymamıştır. Bugün 11 Temmuz 2019… AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları teşkilatı olarak Srebrenitsa katliamının 24. yıl dönümünde 81 il Kadın Kolları Başkanımız, yurt içi ve yurt dışındaki tüm teşkilat mensuplarımız, 4 milyon 700 bin üyemizle birlikte Srebrenitsa'da yapılan soykırımı kınıyoruz.